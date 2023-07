Amici 22, Samu Segreto e Alessio Cavaliere ballano con Giulia Stabile: il video è già virale!

Gossip TV

Due degli ex allievi di Amici, Samu Segreto e Alessio Cavaliere si sono esibiti con Giulia Stabile in un evento. Eccoli insieme in un video che è già virale sui social!

Ieri sera, mercoledì 12 luglio, alcuni ex allievi di Amici di Maria De Filippi si sono esibiti in un evento dedicato all'etoile Carla Fracci: a Desenzano, infatti, è stato organizzato da Kledi Kadiu l'atteso Carla Fracci Mon Amour che ha visto la performance sul palco di tre grandi ballerini usciti dal talent di Canale5: Giulia Stabile, Alessio Cavaliere e Samu Segreto.

Amici22, Samu, Giulia e Alessio ballano insieme all'evento Carla Fracci Mon Amour

Ieri, sul profilo Instagram della vincitrice di Amici20 sono apparse le storie che mostravano la ballerina e Kledi impegnati in una masterclass, un evento annunciato diversi mesi fa e che aveva suscitato grande entusiasmo tra i fan del programma. Giulia aveva rivelato la notizia sul suo account Instagram, dichiarandosi enormemente onorata di poter tenere una masterclass in presenza di tanti giovani ballerini.

Poi, qualche settimana fa Giulia Stabile ha annunciato che, in occasione della performance serale dell'evento, l'avrebbero accompagnata sul palco due ballerini d'eccezione: Samu Segreto e Alessio Cavaliere. La notizia aveva entusiasmato i fan e, infatti, ieri sera a Desenzano erano presenti tanti appassionati del talent che seguono con affetto le carriere di questi giovani ballerini. L'evento è organizzato da Kledi e da Silvia Frecchiami ed è un omaggio a una delle più importanti ballerine della danza classica italiana e mondiale: per l'occasione i tre allievi di Amici si sono esibiti in un passo a tre che ha mandato su di giri il pubblico e il cui video è già virale sui social.

L'intesa tra Giulia e Alessio non è passata inosservata: i due ballerini si sono anche scatenati al concerto di Blanco a Roma, il 4 luglio, facendo sorgere dubbi sulla loro amicizia. Infatti, dato anche che la vincitrice di Amici20 è recentemente uscita dalla storia d'amore con Sangiovanni, molti fan hanno pensato che con Cavaliere potesse essersi altro che intesa e fiducia. Al momento, tuttavia, nessuno dei due ha lasciato intendere altro, se non che provano molta stima reciproca professionale e non. All'evento di Carla Fracci Mon Amour hanno preso parte, come ospiti anche Mattia Zenzola, Benedetta Vari, Ramon Agnelli, Maddalena Svevi e Rita Pompili.

I ballerini di Amici 22 e i professionisti all’evento dedicato a Carla Fracci pic.twitter.com/ZiRsYPws9s — disagiotv (@disagio_tv) July 13, 2023

Scopri le ultime news su Amici