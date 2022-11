Amici 22, Cricca in lacrime dopo il provvedimento di Rudy Zerbi. Cosa sta succedendo?

Gossip TV

Nel daytime di oggi, 30 novembre, una decisione di Rudy Zerbi di punire alcuni degli allievi ha gettato nel panico anche Cricca e l'ha portato a un pianto disperato. Ecco cosa è successo.

Dopo la bufera di ieri ad Amici, è arrivata una comunicazione da parte di Rudy Zerbi: il professore ha preso una decisione e ha convocato alcuni alunni. Messo di fronte all'evidenza dell'uscita di alcuni dei suoi compagni, Cricca è scoppiato a piangere, sentendosi addolorato per loro.

Ad Amici Cricca viene consolato da Maria De Filippi

Mentre ieri gli allievi della scuola di Maria De Filippi si scannavano a colpi di accuse sulla colpevolezza o meno di ognuno di loro per le condizioni igieniche nella casetta, nella puntata di oggi è calata una calma anomala nella scuola: Rudy Zerbi ha preso una decisione ben precisa e ha nominato alcuni allievi, invitandoli a fare le valige e a raggiungere la sala relax.

Tra i nomi fatti da Zerbi c'erano Piccolo G., Mattia, Aaron e Tommy Dali. Questa decisione è stata molto dura da digerire non solo per i ragazzi nominati, ma anche per gli altri allievi della scuola. In particolare, Cricca sentendosi dispiaciuto e preoccupato per l'uscita dalla casa di alcuni suoi compagni, è scoppiato in lacrime ed era inconsolabile.

L'allievo si è rifugiato nella sua camera, mentre i ragazzi nominati si sono recati nella sala relax. Prima Megan e poi Ramon si sono avvicinati a lui e hanno provato a consolarlo, ma il ragazzo non riusciva a smettere di piangere. A intervenire è stata Maria De Filippi. La conduttrice, con fare molto materno, si è rivolta al cantante e ha cercato di capire perché stesse così male.

Cricca si è detto molto triste per la possibile uscita dei suoi compagni, perché, anche se erano sicuramente responsabili per il disordine all'interno della casetta, sia lui sia gli altri ragazzi avrebbero potuto fare di più, provare a distribuire meglio i turni o rimproverarli prima che si arrivasse al provvediemnto disciplinare. Cricca si è detto molto dispiaciuto soprattutto per Piccolo G., con cui ha stretto un legame molto forte negli ultimi tempi.

Leggermente rassicurato dalle parole della conduttrice, che gli ha ricordato che non è detta l'ultima parola, Cricca si è asciugato gli occhi e ha cercato di distrarsi. Per conoscere il destino dei suoi compagni, bisognerà aspettare la prossima puntata.

Scopri le ultime news su Amici