Amici 22, bufera nella scuola per le pulizie. Volano stracci tra gli allievi

Gossip TV

Nel daytime di oggi 29 novembre, la scuola di Amici è stata investita da una tempesta di tensioni e accuse. Dopo la proposta di Rudy Zerbi, nessuno è al sicuro e tra gli allievi è esplosa la rabbia. Ecco cosa è successo.

In casetta, durante il daytime di Amicidi oggi 29 novembre, si respira aria di tensione. La proposta del provvedimento disciplinare di Rudy Zerbi ha scatenato il panico tra tutti gli allievi, perché in maniera irrevocabile porterebbe all'eliminazione di 6 allievi, senza possibilità di passare per il banco del pubblico. Nel tentativo di trovare i colpevoli della scarsa igiene all'interno della casetta, tra cantanti e ballerini sono volate parole pesanti.

Amici 22, continua la polemica sulle pulizie. Mattia è attaccato dai compagni: "Come fai a dire che hai la coscienza a posto?"

La decisione di Rudy Zerbidi proporre una sfida con eliminazione immediata tra tutti gli allievi ha generato un putiferio nella scuola e i ragazzi hanno iniziato ad attaccarsi a vicenda. Nella puntata di ieri, Maria De Filippiha rivelato i nomi dei pochi allievi che fanno di più rispetto a tutti gli altri, ma questo non è bastato e ancora tra gli allievi c'è chi sfugge alle sue responsabilità.Tra loro c'è Mattia, con cui si è scontrato Raimondo Todaro, proprio a proposito delle pulizie.

Ma Mattia continua a sostenere di avere la coscienza a posto: pur non essendo tra quelli che pulisce di più, lui crede di fare il suo dovere fino in fondo. Eppure, gli altri allievi di Amici non sono d'accordo e ritengono che anche Mattia debba stare tra coloro che non fanno le pulizie. Su questo punto hanno iniziato a discutere sempre più animatamente, soprattutto Ramon, accusato da Mattia di non essere mai dalla sua parte.

Il ballerino allievo di Alessandra Celentanonon si è trattenuto e ha affermato che per lui Mattia non merita di stare tra i ragazzi che fanno di più: "Per me dovresti far parte di quelli che non puliscono. Devo parlare di come hai lasciato il bagno? Del tuo armadio? hai mai rassettato la casa? Non farmi dire queste cose, non voglio essere cattivo. Hai mai riordinato?"

Anche altri alunni si sono detti d'accordo con Ramon, visto che il suo nome è stato fatto anche dalla produzione. Mattia però continua a insistere e a parlare di coscienza pulita.Stanco di sentire le sue scuse e bugie, Gianmarco lo sbugiarda davanti a tutti: indicando il suo armadio, dove palesemente ci sono bottigliette usate e i vestiti alla rinfusa, gli chiede come faccia davvero a dire di essere a posto davanti ai suoi compagni.

Pur essendo stato messo davanti all'evidenza dei fatti, il ballerino allievo di Todaronon intende fare un passo indietro e continua a sostenere la sua innocenza.

Scopri le ultime news su Amici