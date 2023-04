Amici 22, Cricca e quel gesto romantico verso Isobel Kinnear, ma la ballerina...[VIDEO]

Gossip TV

Durante lo Speciale di Amici andato in onda ieri pomeriggio, venerdì 21 aprile, Cricca ha dedicato una canzone a Isobel, ma come avrà reagito la ballerina?

Cricca e Isobel Kinnear sono due dei talenti della ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi: su Canale 5, nella giornata di ieri, venerdì 21 aprile, i due sono stati protagonisti di un momento molto particolare, dai risvolti non del tutto prevedibili...

Amici 22, Cricca dedica una canzone a Isobel, ma la ballerina come avrà reagito?

Ieri pomeriggio, il palinsesto di Mediaset ha effettuato una sostituzione e ha mandato in onda uno Speciale del talent di Amici 22, nel quale si sono raccontati i ragazzi e sono stati mostrati alcuni momenti inediti degli allievi. In particolare, i fan della coppia Cricca - Isobel Kinnear hanno notato un curioso particolare e non hanno potuto fare a meno di commentarlo anche sui social.

Durante questo Speciale, Cricca si è esibito con Just the way you are di Bruno Mars, mentre i suoi compagni si davano alle danze. Al tavolo erano seduti lui e Isobel Kinnear, la ballerina australiana con cui Cricca si è scambiato un bacio. Ma quella che sembrava una coppia all'interno della scuola potrebbe in realtà essere solo un'illusione. Il cantante di Lorella Cuccarini, infatti, ha cantato la romantica ballad di Bruno Mars rivolgendosi alla ballerina, come se gliela stesse dedicando.

Ma Isobel, dopo un primo momento di imbarazzo, è arrossita e poi si è alzata e ha raggiunto i compagni a ballare. Dal video diffuso, si può notare che Cricca ha terminato la sua esibizione poco dopo con aria alquanto delusa. Inoltre, dato che rispetto ad altre coppie, i momenti tra Isobel e Cricca non sono mai stati mostrati nel daytime, allora, in molti hanno pensato che la loro sia stata più una fugace simpatia, a quanto pare già svanita.

Scopri le ultime news su Amici