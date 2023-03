Amici 22, Cricca dedica la sua canzone a Maria De Filippi per commemorare Maurizio Costanzo

Gossip TV

Ad Amici, il giovane Cricca ha deciso di dedicare una canzone alla conduttrice Maria De Filippi per commemorare la morte del marito, il giornalista Maurizio Costanzo. Vediamo insieme tutti i dettagli!

L'ultima puntata pomeridiana di Amici ha segnato anche il ritorno di Maria De Filippi in tv dopo la morte di Maurizio Costanzo. Un momento non facile per la conduttrice dei programmi di Canale 5, che aveva, infatti, la voce rotta dall'emozione quando è riapparsa in studio. Tutto il pubblico, i professori e gli allievi della scuola le hanno tributato un lungo e caloroso applauso, per mostrarle la loro vicinanza. Ma a colpire è stato anche il gesto di uno dei cantanti di Amici, il giovane Cricca, che ha dedicato la sua canzone a Maria De Filippi per commemorare la perdita del marito.

Amici 22, Cricca e la sua canzone, una dedica commovente per Maria De Filippi

L'allievo della squadra di Lorella Cuccarinib si è esibito nella puntata di domenica 12 marzo con il suo inedito Maledetta felicità, conquistandosi l'accesso al Serale, che inizierà il 18 marzo. La parte finale della canzone del suo brano presenta delle parole nelle quali la conduttrice del talent poteva facilmente rispecchiarsi e, infatti, Cricca ha deciso di dedicarle a Maria De Filippi. Il brano in questione nella strofa finale recita così:

"Maledetta felicità e l'assoluta convinzione che anche se non cambiamo noi cambia lo stato delle cose/ ti ricordi di un anno fa seduti in riva al cuore così stretti in un abbraccio/ma il tuo abbraccio è di chi se ne va"

Un brano che parla, perciò, di un'intensa storia d'amore e della nostalgia che il solo pensiero genera nella mente della persona innamorata: un chiaro riferimento all'amore che Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno condiviso e che li legherà per sempre. Il cantante, durante l'esibizione, si è girato verso la conduttrice, ma non è riuscito a trattenere la commozione davanti alla padrona di casa, la quale, dopo la fine della canzone ha voluto ringraziarlo:

"Ho visto, ma ho fatto finta di non vedere, anche se pure quando faccio finta di non vedere, vedo comunque. Però ho visto che mi hai dato le spalle di corsa e mi sono detta "Va bene così"

