Amici 22, convivenza per una delle coppie nate all'interno di questa edizione: ecco di chi si tratta!

Gossip TV

Tra le varie coppie nate all'interno di questa edizione di Amici, una ha deciso di compiere un passo importante: andare a convivere. Ecco di chi si tratta!

Questa edizione di Amici ha visto la nascita di diverse coppie all'interno del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi. E, una di queste coppie ha deciso di compiere un passo importante: andare a vivere insieme a Milano.

Amici 22, una coppia di allievi ha compiuto un passo importante

Mentre alcuni amori, come quello tra Maddalena Svevi e Mattia Zenzola, sono bruscamente terminati, altri, come quello tra Federica Andreani e Piccolo G. sembrano procedere a gonfie vele. Ancora incerto il destino della coppia Cricca e Isobel Kinnear: il cantante, infatti, non ha mai nascosto la sua infatuazione per la ballerina australiana, arrivando a dichiararle i suoi sentimenti prima di lasciare la scuola.

Inoltre, Cricca non ha nascosto il suo entusiasmo alla notizia che Isobel è stata la prima allieva ad accedere alla finale di Amici e le ha dedicato un dolce messaggio sui social. Ma, nessuna delle coppie che abbiamo appena nominato è quella che ha deciso di compiere un passo così importante come andare a convivere. Si tratta, infatti, di due ballerini che nella scuola hanno avuto spesso alti e bassi e si sono sempre dimostrati molto riservati per quanto riguarda il loro amore.

Stiamo parlando di Megan Ria e Gianmarco Petrelli: dopo un'iniziale amicizia, nessuno dei due ha più potuto legare di provare dei forti sentimenti l'uno per l'altro e così già nella scuola sono diventati una coppia, anche se non sono mancati i momenti di sconforto e di pause di riflessioni, soprattutto, dovuti alla paura di Gianmarco di lasciarsi andare e vivere al 100% questo sentimento. Sembra, però, che fuori dalla scuola questo sentimento si sia rafforzato e che i due abbiano deciso di andare a vivere insieme. Come notato dal sito Isa&Chia, la coppia è alle prese con gli scatoloni per completare il trasferimento a Milano, città che hanno scelto come nido d'amore.

Nell'ultimo post pubblicato da Gianmarco, infatti, si vedono i due insieme nella nuova casa, durante attimi di vita quotidiani e momenti scherzosi. A corredo delle foto pubblicate, il ballerino ha scritto come caption:

"First days in Milan"

Confermando che il trasferimento di entrambi è avventuo da pochissimo. Nei prossimi progetti, entrambi andranno a New York per un certo periodo di tempo, per approfondire gli studi, grazie ad alcune borse assegnate loro dalla produzione del talent.

Scopri le ultime news su Amici