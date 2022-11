Amici 22, Claudia e le lacrime durante il daytime. Cosa è successo?

Gossip TV

Delusa dalla sua performance nella puntata di ieri, la ballerina Claudia ha avuto un crollo emotivo e si è sfogata con il suo insegnante, Raimondo Todaro. Ecco cosa ha detto.

Una puntata di Amici alquanto amara per la ballerina Claudia quella che è andata in onda ieri domenica 13 novembre su Canale 5. Dopo essere arrivata ultima nella gara di improvvisazione con Maddalena e Ludovica, la ballerina si è lasciata andare a un lungo pianto.

Claudia si sfoga con Raimondo Todaro

Ritornata in casetta, Claudia ha subito cercato il suo insegnante, Raimondo Todaro. A quanto pare, la principale preoccupazione della ballerina era quella di aver deluso Todaro:

"Mi sembra di star deludendo tutti, non riesco a piacere a nessuno, neppure a me. Solo quando ho ballato con Samuele sono stata bene. Non mi piace il percorso che sto facendo qui, le parole che mi vengono dette e che sottolineano le mie mancanze. So che ora piango, ma a me piace stare qui, mettermi in gioco, imparare cose che non conosco."

Raimondo Todaro si è mostrato molto comprensivo, anche quando Claudia gli ha raccontato della sua vita fuori dalla scuola, dove si guadagnava da vivere lavorando in discoteca, in modo da poter anche pagarsi gli studi di danza. Un mondo a cui Claudia non vuole tornare:

"Che non ti piaccia va bene, non c'è nulla di male in questo. E neppure in quello che facevi per guadagnarti il pane, non sei andata a rubare, né hai ucciso nessuno. Tu non devi avere paura, non ti manderò via, è normale avere delle incertezze, ma spero di non esserci anche io in quelle incertezze, perché non te l'ho trasmesso."

Il maestro ha poi rassicurato Claudia, elogiando la sua bravura, nonostante su di lei Alessandra Celentano, con cui Todaro si è spesso scontrato, abbia avuto da ridire, commenti che evidentemente devono aver avuto molta presa sull'allieva:

"Tu non hai problemi di fluidità, di piedi, di danza, di gambe o braccia. Sei brava e sei una ballerina preparata. Tutte le volte che ti vengono a dire qualcosa di negativo, non riguarda la tua danza. Dobbiamo solo cercare di capire da dove deriva questo blocco. Stai serena, spero che da oggi sia un nuovo inizio e che ti puoi fidare di me, sono dalla tua parte."

