Amici 22, cambio di programmazione: ecco quando andrà in onda la finale del talent show

Gossip TV

La finale di Amici 22 andrà in onda il prossimo 14 maggio 2023 su Canale 5!

Cambio di programmazione nel palinsesto Mediaset. Come annunciato da Publitalia, la finale della ventiduesima edizione di Amici andrà in onda il prossimo 14 maggio 2023 in prima serata su Canale 5.

La finale di Amici 22: spostata la data dell'ultima puntata

Sabato 15 aprile 2023 andrà in onda su Canale 5 la quinta puntata del Serale di Amici. Chi, dopo il ballerino Alessio Cavaliere, sarà costretto a lasciare la scuola? Ricordiamo che i ragazzi ancora in gara sono: Wax, Federica Andreani, Mattia Zenzola per il team TodArisa; Aaron, Isobel, Ramon Agnelli per il team Zerbi-Cele; Cricca, Angelina e Maddalena Svevi per il team CuccaLo.

Chi sarà il vincitore della ventiduesima edizione di Amici? A giudicare le esibizioni dei talenti in gara e le successive eliminazioni sarà la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Leggi anche Ex allieva di Amici a Sanremo 2024 come co-conduttrice?

Intanto, nelle ultime ore, è arrivata una nuova indiscrezione riguardante la finale di Amici 22. Come annunciato da Publitalia, l'ultima puntata del Serale è stata spostata al 14 maggio 2023 in prima serata su Canale 5. Il motivo? Sabato 13 maggio andrà in onda la finale dell'Eurovision Song Contest in cui parteciperà Marco Mengoni.

Scopri le ultime news su Amici.