Amici, ex allieva a Sanremo 2024 come co-conduttrice? Ecco chi potrebbe sostituire Chiara Ferragni!

Tra le ultime indiscrezioni sul prossimo Festival di Sanremo 2024, ad affiancare Amadeus come co-conduttrice potrebbe esserci un'ex allieva del talent di Amici. Vediamo insieme di chi si tratta.

Mancano ancora molti mesi prima di rivedere la kermesse canora di Sanremo 2024, ma già cominciano a circolare i primi rumors su chi potrebbe affiancare Amadeus, sostituendo Chiara Ferragni come co-conduttrice del Festival. E l'ultima indiscrezioni parla di un'ex allieva di Amici, il noto talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Amici, un'ex allieva affiancherà Amadeus nella co-conduzione del Festival?

Il settimanale Chi aveva inizialmente rivelato che per la prossima edizione di Sanremo 2024, Amadeus avrebbe chiesto a Chiara Ferragni di affiancarlo per tutte e 5 le serate, sebbene l'influencer e imprenditrice digitale sia più restia che propensa ad accettare l'offerta. Ma, sempre da Chi, arriva ora una nuova news: ad affiancare Amadeus come co-conduttrice, sostituendo Chiara Ferragni, potrebbe esserci un volto noto sia ai fan di Amici, ma anche a quanto pare al panorama musicale italiano.

Secondo il magazine, infatti, Amadeus vorrebbe come co-conduttrice Annalisa! L'ex allieva del talent di Canale 5 è ora sulla cresta dell'onda grazie al suo nuovo singolo Mon Amour e non sarebbe il primo caso di un'ex allieva di Amici che affianca un conduttore nella kermesse canora: già prima di lei, nel 2015 fu il turno di Emma Marrone, che affiancò Carlo Conti con la collega Arisa. Al momento, tuttavia, si tratta solo di un'indiscrezione e prima di avere notizie certe sulla prossima edizione della gara canora più seguita d'Italia dovremo attendere diversi mesi.

Non possiamo, inoltre, escludere che potrebbe trattarsi solo di un rumors e che potrebbe essere più certa la presenza per 5 serate consecutive di Chiara Ferragni, la quale è stata molto apprezzata da pubblico e da Amadeus. Oppure, il direttore artistico potrebbe puntare ad essere affiancato, come già accaduto in precedenza, da diverse conduttrici, una per ogni serata, in modo da dare a ognuna di esse un taglio diverso a seconda dell'artista con cui si accompagnerebbe.

