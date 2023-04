Amici 22, Benedetta Vari in lacrime durante la quarta puntata del Serale

Gossip TV

Durante la quarta puntata del Serale, la ballerina ed ex allieva Benedetta Vari è stata vista in lacrime. Cos'è successo. Vediamolo insieme.

La quarta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, andata in onda ieri sera 8 aprile su Canale 5, si è rivelata come sempre ricca di emozioni. In particolare, hanno sorpreso e commosso le lacrime di Benedetta Vari, durante la puntata.

Amici 22, Benedetta Vari è in lacrime durante la puntata

Benedetta Vari è stata parte del cast di allievi di questa edizione di Amici e pur non avendo ottenuto il via libera per il Serale, è stata scelta come compagna di ballo di Mattia Zenzola, ragion per cui è rimasta in casetta con gli altri allievi e condivide con loro gioie e dolori. Durante la quarta puntata del Serale, la ballerina è scoppiata in lacrime e in molti si sono chiesti perché.

Verso la fine della puntata sono andati al ballottaggio i due allievi di Raimondo Todaro, Alessio Cavaliere e Mattia Zenzola. Una decisione non semplice e che è stata anticipata dalle indiscrezioni che seguono la registrazione dell'episodio. I due allievi sono quelli che erano maggiormente a rischio e così sono stati mandati immediatamente al ballottaggio, mentre Angelina Mango si è salvata. A quanto pare, le ragioni del pianto di Benedetta sono da ricercare proprio nella situazione del ballottaggio, perché a rischio eliminazione erano due dei ballerini con cui l'ex allieva ha legato di più nella scuola.

Benedetta è entrata a metà percorso e nonostante alcuni iniziali attriti si è subito inserita nel gruppo, per farsi poi notare anche per la sua saggezza e maturità: ricorderete, infatti, sia come ha bacchettato Packy prima dell'inizio del Serale sull'atteggiamento di sfida con cui affrontava i compagni, ma anche più recentemente Wax, che si è lasciato andare a commenti assurdi contro i giornalisti per le critiche che gli hanno rivolto.

