Amici 22, Benedetta Vari e la sua dolorosa confessione sul suo passato

La nuova allieva del talent di Amici, Benedetta Vari, si è sfogata nel daytime del programma a causa di una situazione del suo passato. Vediamo insieme cosa ha detto.

Nel daytime di Amici di ieri, mercoledì 8 gennaio, Benedetta Vari ha rivelato alcuni dettagli sul suo passato. La ballerina è una delle new entry del programma di Maria De Filippi ed è entrata nella scuola di Canale 5 per volere di Raimondo Todaro. Il coach di ballo, infatti, l'ha ammessa a sorpresa tra i suoi allievi, nonostante, manchi davvero pochissimo al Serale.

Benedetta Vari, il suo racconto ad Amici 22

L'arrivo di Benedetta ha scatenato il malcontento degli allievi, tra cui Mattia Zenzola, con cui condivide la passione per i balli latini e sono già volate scintille e frecciatine con Gianmarco Petrelli, uno degli allievi che Todaro sopporta meno. Nonostante l'apparenza sicura e decisa, Benedetta ha mostrato un lato inedito, decidendo di raccontare un episodio molto doloroso per lei del suo passato.

Nel daytime di ieri, Benedetta ha rivelato che la sua passione per la danza è iniziata quando era piccolissima, ad appena 4 anni e che da allora non avweva più smesso. Tuttavia, 3 anni fa, a causa di un problema di sua madre aveva dovuto mettere in stand by il suo sogno:

"Ho smesso di ballare 3 anni fa, per un problema di mia madre. All'inizio ho cercato di starle vicino, continuando a ballare. Piano piano però, ero sempre più distratta, più assenste e non me la sentivo di andare avanti con gli allenamenti e le gare. Mi sembrava tutto superfluo, rispetto a quello che stava succedendo. A lungo termine ho iniziato a sentire la mancanza del ballo. Riprendere era difficile, perché significava allontanarmi da mia mamma, che è i lcentro della mia vita. Partecipare ad Amici significa regalarmi qualcosa di mio e che non sia un dovere. Al contrario del mio lavoro, che facevo solo per aiutare a casa e ricambiare i miei genitori delle loro fatiche."

La ballerina ha anche confessato di avere un compagno, con cui sta da diversi anni e che il figlio di lui le ha regalato un dolce disegno, a testimonianza dell'affetto che prova per lei. Avere loro due nella vita per Benedetta è davvero importante, dato che loro sono la sua forza.

