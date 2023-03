Amici 22, bacio in casetta tra due allievi: è nata una nuova coppia nel programma?

Gossip TV

Nel talent di Amici non manca spazio per l'amore e sembra che tra due allievi sia scattato un bacio. Vediamo insieme di chi si tratta e cosa è successo.

Ad Amici non è insolito che nascano amori e coppie e anche questo aspetto è uno che suscita sempre le attenzioni dei fan e del pubblico che, oltre a tifare per il singolo allievo, spera anche di vedere la coppia prediletta arrivare il più lontano possibile insieme, nel talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e anche fuori, nella vita reale.

Amici 22, scatta il bacio tra due allievi, ma non è come sembra...

Questa ventiduesima edizione ha visto la nascita di tantissime coppie, alcune scoppiate quasi immediatamente - ve la ricordate la rottura tra Wax e Claudia Bentrovato? - altre, invece, continuano a far sognare i fan, come Federica Aversani e Piccolo G, entrambi al Serale e più uniti che mai. Nella prima puntata del Serale abbiamo anche assistito all'addio di Megan Ria, impegnata con Gianmarco Petrelli, nonostante i diversi scontri che si sono susseguiti nel programma. Megan prima di andar via ha anche scritto un dolce biglietto per il ballerino, spronandolo a vincere e ricordandogli che lo aspetta fuori dal programma. A sorpresa, anche Cricca e Isobel Kinnear hanno mostrato molta intesa, suscitando la gioia dei fan che li trovano adorabili insieme.

Tra le coppie che sono scoppiate prima del Serale non possiamo non citare Maddalena Svevi e Mattia Zenzola: il ballerino ha sofferto tantissimo quando la collega ha chiesto di porre un freno alla loro storia per potersi concentrare meglio sul percorso all'interno della scuola, ma ora sembra che la situazione sia migliorata e finalmente, anche Mattia potrebbe aver voltato pagina. Infatti, da alcune anticipazioni, è emerso che nella seconda puntata del Serale di Amici ci sarà un bacio durante la terza sfida della terza manche e i protagonisti saranno Mattia e Benedetta Vari, ex allieva a cui Maria De Filippi ha assegnato il lavoro di partner di ballo dell'allievo. Che quindi sia nata una nuova coppia?

In realtà, sembra che il bacio sia scattato per esigenze di coreografia, perciò, purtroppo, non c'è nulla tra Mattia e Benedetta, ma chissà che tra una prova e l'altra, i due non possano davvero diventare più di partner di ballo...

Scopri le ultime news su Amici