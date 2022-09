Amici 22, astio tra due professori di ballo della nuova edizione? Le ultime indiscrezioni

Gossip TV

Maretta tra Emanuel Lo e Raimondo Todaro?

Cresce l'attesa per la nuova edizione di Amici che, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, andrà in onda a partire da domenica 18 Settembre su Canale 5. Stando a quanto riportato da Blasting News sembrerebbe, però, non scorrere buon sangue tra due professori di ballo della scuola, ovvero tra Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

Emanuel Lo e Raimondo Todaro già ai ferri corti?

Manca davvero poco al debutto della nuova edizione di Amici. Tante novità e cambiamenti. La prima riguarda il cast del corpo di ballo. L'ex allievo Michele Esposito tornerà nel talent show di Maria De Filippi nelle vesti di ballerino professionista, mentre Anna Pettinelli e Veronica Peparini saranno rispettivamente sostituite da Arisa ed Emanuel Lo.

Proprio Emanuel Lo è finito nelle ultime ore al centro del gossip. Stando a quanto riportato da Blasting News, infatti, sembrerebbe che tra il nuovo professore di ballo e Raimondo Todaro ci sia un pò di maretta:

Voci ancora tutte da confermare fanno sapere che ci sarebbe antipatia tra Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. Entrambi professori di ballo della scuola a partire dal prossimo 18 settembre. L’insegnante di latinoamericano e quello di hip-hop non sarebbero in buoni rapporti. Anzi, c’è chi è pronto a scommettere che discuteranno tanto nel corso delle puntate sia pomeridiane che serali. Non si conoscono i motivi di questa presunta antipatia, anche se si vocifera che il tutto sarebbe legato alle carriere e quindi al percorso professionale che i due docenti della scuola hanno fatto fino ad oggi.

