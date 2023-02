Amici 22, le anticipazioni della puntata di domenica 5 febbraio: l'esito della sfida di Samu

Gossip TV

Oggi, mercoledì 1 febbraio 2023 si è registrata la diciannovesima puntata di Amici in onda domenica 5 febbraio.

Amici 22: le anticipazioni di domenica 5 febbraio

Gara canto, giudici: Baby K, Francesco Sarcina e Beppe Vessicchio

Giudice ballo: Rossella Brescia

Ospite il rapper Bresh

Amici 22: l’attesissima sfida di Samu

Samu ha vinto la sfida contro Mattia Fasan. Il ballerino ha conquistato finalmente la maglia del pomeridiano. Ora può cercare, insieme a tutti gli altri, di agguantare quella del Serale.

Gara ballo: tutti i dettagli

Isobel e Ramon sono fuori da ogni gara. I due hanno già la maglia del Serale e possono godersi tranquilli lo spettacolo. Samuel, Vanessa ed Eleonora sono stati eliminati nella scorsa puntata e durante la settimana. Maddelena è stata convocata dalla Celentano che le ha chiesto di fare quel “clic” in più per non rischiare di tornarsene a casa. Megan, invece, ha ricevuto i complimenti da Emanuel

Ecco La classifica:

Maddalena: Rossella Brescia ha detto che è una fuoriclasse, una prima donna

Alessio ha ballato Industry Baby

Gianmarco ha ballato Black and Gold, un pezzo modern contaminato. La giudice dice che sembra facile quello che fa, ma non lo è. Per la Brescia lui ha una bellissima energia.

Samu ha ballato Sorry di Justin Beaber

Paky balla Give me love. Rossella Brescia gli dice che è bellissimo quello che fa, ma può dare di più.

Benedetta ha ballato con Umberto Let’s get loud

Megan

Isobel si esibisce sulle note di Frozen di Madonna. Anche Ramon, che come Isobel ha già ottenuto la maglia del Serale, si è esibito in puntata su un assolo con coreografia neoclassica.

Assente dalla puntata: Mattia.

Gara canto: la classifica

Niveo ha cantato Che freddo fa di Nada. Lorella non gli da la maglia del Serale per non bloccare la sua crescita, almeno per ora.

Cricca ha cantato Falling like the stars di James Arthur

Angelina ha cantato Senza fine di Gino Paoli e Ornella Vanoni. La cantante aveva paura di essere giudicata diversamente perché Maria De Filippi ha ricordato a Vessicchio chi fosse suo padre e quest’ultimo ha detto di conoscerlo bene. E’ però indubbio che tale conoscenza non abbia minimamente influenzato il giudizio.

NDG ha cantato Papaoutai

Piccolo G ha cantato Soldi di Mahmood

Federica che ha cantato Ho capito che ti amo di Tenco a pari merito con Jore. Quest’ultimo ha cantato Questa nostra stupida canzone d’amore e Sarcina gli ha detto che deve “godersela” di più.

Wax canta I maschi. L’ultimo posto questa volta non lo fa abbattere come la volta scorsa. Le parole di Maria De Filippi l’hanno rincuorato molto.

Assente dalla puntata: Aaron.

Gare per premi extra

E’ stata indetta una nuova gara ballo giudicata dal professionista Sebastian per vincere l’esibizione presso uno show denominato Open. A sfidarsi sono stati: Maddalena, Alessio e Gianmarco e ha vinto Alessio che ha ballato Finesse di Bruno Mars. Maddalena ha invece ballato Bad Guy di Billie Eilish mentre Gianmarco una coreo sulle note di Vengo dalla Luna.

Per il canto è stata indetta una gara inediti per partecipare ad un festival. A giudicarla è stato Vessicchio. A vincerla è stata Angelina contro Cricca e Niveo.

Ci sono state alcune discussioni, tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, Arisa e Lorella Cuccarini e la Celentano e Todaro.

Megan ha deciso di abbandonare Raimondo Todaro per Emanuel Lo. La ragazza ha eseguito in primis un compito del maestro e l’ha superato brillantemente. Poi quest’ultimo ha chiesto al collega di poter prendere la ballerina come allieva nella sua squadra.

Prove Sponsor

Premio Tim: Maddalena che balla Perfect, un passo a due con Simone.

Premio Oreo: Gianmarco

Gara radio per inediti: chi vince?

Gli inediti più ascoltati questa settimana sono quelli di Piccolo G e Federica.

