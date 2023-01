Amici 22, Arisa e la sua confessione sull'amore: "Desidero essere amata"

Gossip TV

La cantante e vocal coach di Amici, Arisa si è lasciata andare ad alcune confessioni sull'amore in occasione dell'inizio del nuovo anno. Ecco cosa ha detto.

Arisa è tra le cantanti più apprezzate del panorama italiano ed è una delle vocal coach di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. In occasione del nuovo anno, Arisa si è lasciata andare a un'importante confessione sull'amore e sul desiderio di trovare qualcuno di speciale.

Amici 22, Arisa e il suo desiderio d'amore

La cantante in più di un'occasione ha ribadito che per lei è fondamentale, a questo punto della sua vita, ricordare che l'amore per sé stessi è l'aspetto più importante da curare e che questa è una relazione che durerà per sempre. In amore non è mai stata molto fortunata e l'ultima relazione, quella con il ballerino di Ballando con le Stelle, Vito Coppola è naufragata oramai da molto tempo per visioni diverse della vita e degli obiettivi reciproci.

In occasione del nuovo anno, complice anche la speranza che tutti coltiviamo che le cose possano cambiare, la cantante ha pubblicato su Instagram un post in cui ammetteva di desiderare di innamorarsi, di trovare finalmente l'amore che sente di meritare:

"Cari amici, anche quest'anno è finito. Un po' mi spiace perché ho vissuto tante emozioni bellissime. Ho volato davvero e qualche volta sono pure caduta, ma fortunatamente sono di buona tempra oltre che di ottima famiglia e finché il cuore batte, la mente ragiona e le gambe reggono c'è un sogno da realizzare che mi tiene sveglia la notte e mi fa sentire viva. Ho smesso di farmi la guerra quest'anno e non mi vergogno del bisogno che ho di essere amata. Chiedo l'amore che so di meritare a me stessa per prima e detto questo vi lascio con un'altra versione nuda di me, dove vi canto il sogno più grande, che forse è quello che ci accomuna tutti, altrimenti non faremmo tutti questi casini."

La cantante ha compiuto un lungo percorso, in cui ha attraversato varie tappe per riscoprire la sua bellezza e sapersi finalmente amare e rispettare come merita. Con i suoi 40 anni, Arisa ha scoperto anche la sua sensualità e più volte si è mostrata in intimo, scatenando reazioni contrastanti tra cui la elogiava per il suo coraggio e la sua bellezza e chi, invece, la criticava per la sua decisione. Ma, ignorando questi ultimi commenti, Arisa ha continuato e continua ad avanzare a testa alta. E, nell'attesa di vederla tornare ad Amici dopo la pausa natalizia, possiamo ammirarla mentre canta nel video pubblicato sul suo profilo Instagram.

