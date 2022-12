Amici 22, Arisa e l'amore, c'è qualcuno di importante nella vita della cantante?

Gossip TV

La cantante e coach di Amici di Maria De Filippi si è raccontata, rivelando dei dettagli importanti sulla sua vita sentimentale e sull'importanza dell'amore per lei. Ecco cosa ha detto.

La coach di Amici, Arisa, aveva, apparentemente, trovato l'amore l'anno scorso a Ballando con le Stelle, quando aveva iniziato una relazione con il ballerino Vito Coppola anche al di fuori del programma. Purtroppo, la storia non è durata, come i fan della cantante speravano e, ad oggi, sembra che Arisa sia ancora single.

Arisa e l'amore: "L'unico rapporto che può durare"

Intervistata dal settimanale Tele Sette, la cantante ha chiarito una volta per tutte la sua situazione sentimentale. Dopo la storia con Vito Coppola, naufragata quando il ballerino è partito per una tournée londinese. Una storia d'amore sofferta, ma che - per ammissione della cantante stessa - non poteva durare: "Non sono riuscita a confrontarmi con qualcuno di così tanto più giovane rispetto a me". Lasciando così intendere che tra i tanti problemi all'interno della relazione, la differenza d'età con il ballerino ne era parte.

Al settimanale, ha rivelato, qual è per lei l'unico rapporto in grado di durare:"Oggi amo finalmente me stessa. E, credetemi, è l'unico rapporto che può durare davvero tutta la vita". Un traguardo non indifferente, considerato che, spesso, negli anni, era stata vittima di bodyshaming e di offese per il suo look.

Ma con la maturità è arrivata anche una maggior consapevolezza di sé stessa e dei look che meglio riescono a rappresentare la sua anima. Inoltre, dopo la rottura con il ballerino Coppola, ha deciso di dedicarsi ancora di più al suo aspetto, non per mera vanità, ma perché ha sentito la necessità di abbandonare il superfluo e concentrarsi sull'essenziale. Ha voluto mostrare il suo corpo "per non far vedere la fragilità del mio pianto", ha dichiarato Arisa.

Oggi, è più serena, merito anche del lavoro ad Amici, dove è amatissima dagli allievi e colleghi, e dell'amicizia con Maria De Filippi, conduttrice del programma. Di lei, la cantante ha detto: "C'è sempre nei momenti importanti. Quando mi guarda so che è dalla mia parte e su di me ha un effetto calmante. Sa essere presente nei fatti, non con le chiacchiere".

