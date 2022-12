Amici 22, anticipazioni sulla puntata speciale di Natale

Gossip TV

Il consueto appuntamento della domenica di Amici non andrà in onda, ma al suo posto ci sarà uno speciale di Natale in cui ci saranno esibizioni particolari. Scopriamo insieme tutto quello che sappiamo.

Si avvicina il Natale e il talent show di Amici si prende una pausa con gli appuntamenti della domenica pomeriggio. Tuttavia, come l'anno scorso, i ragazzi di Amici stanno preparando qualcosa di molto speciale per la puntata del 25 dicembre.

Amici 22, puntata speciale in occasione del Natale

Dalle anticipazioni sappiamo che domenica 25 dicembre arriverà su Witty TV una puntata speciale, interamente dedicata alle esibizioni degli allievi, che per l'occasione risponderanno ad alcune domande dei fan.Tutti i cantanti e i ballerini si presenteranno e si esibiranno e poi risponderanno alle domande selezionate tra quelle giunte in questi giorni in redazione.

Inoltre, faranno i loro personali auguri al pubblico di Canale 5 che li segue con affetto da oramai tre mesi. Ci sarà anche una sorpresa per i ragazzi: i loro parenti andranno a trovarli per le feste, raggiungendoli per un incontro a distanza, nel rispetto delle norme anti Covid-19 e senza contatti fisici. Anche questi momenti saranno registrati e mandati in onda, ma per il momento non sono state schedulate registrazioni.

L'ultimo daytime di Amici andrà in onda domani, venerdì 23 dicembre, ma i fan del programma di Maria De Filippi potranno continuare a seguire i loro beniamini sui social. Invece, l'appuntamento quotidiano riprenderà il 9 gennaio.

