Amici 22, Anticipazioni settima puntata Serale: al ballottaggio finale due cantanti

Ecco cosa è successo nell'ultima registrazione del Serale di Amici 22.

Ieri, giovedì 27 aprile 2023, è stata registrata la settima puntata del Serale di Amici, il talent show di Canale 5 giunto alla sua ventiduesima edizione. Ospiti d'eccezione in studio Enrico Brignano e l'amatissima cantante ed ex allieva della scuola Emma Marrone.

Le Anticipazioni della settima puntata del Serale di Amici 22

La finale di Amici 22 è sempre più vicina. Dopo Ramon Agnelli, chi sarà l'allievo costretto a lasciare il talent show di Maria De Filippi? Stando alle ultime anticipazioni, anche questa settimana ci sarà solo un'eliminazione. La prima manche inizia con la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che decide di sfidare quella capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Al ballottaggio finiscono Maddalena Svevi e Cricca. Ad avere la peggio è il cantante.

Seconda manche: i Zerbi-Cele sfidano il team di Arisa e Raimondo Todaro. Al ballottaggio la ballerina Isobel Kinnear, che come rivelato dalle anticipazioni durante l'esibizione si è infortunata al braccio, e Aaron. A rischio eliminazione l'allievo di Rudy Zerbi. Terza manche: la Cuccarini ed Emanuel Lo sfidano la squadra TodArisa. Nuovo scontro in studio tra i professori della scuola con la maestra Celentano che critica duramente Maddalena.

Prova Tim: vince Angelina. Al ballottaggio finale finiscono i cantanti Cricca e Aaron. Chi, tra i due allievi della ventiduesima edizione di Amici sarà costretto a lasciare la scuola? Ricordiamo che la nuova puntata del Serale andrà in onda domani sabato 29 aprile 2023 in prima serata su Canale 5. Non mancate!

