Amici 22, anticipazioni di domenica 23 ottobre: le classifiche e gli ospiti

Gossip TV

Oggi, mercoledì 19 ottobre 2022, si è registrata la sesta puntata della ventiduesima edizione di Amici in onda domenica 23 ottobre prossimo.

Oggi, mercoledì 19 ottobre 2022, si è registrata la sesta puntata della ventiduesima edizione di Amici che andrà in onda domenica 23 ottobre prossimo alle ore 14 su Canale 5.

Amici 22: le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Amici News

In studio, per la gioia di Lorella Cuccarini, farà il suo ingresso Alex. Oltre a lui? Nek. Spetterà a quest’ultimo giudicare la gara cover e valutare l’interpretazione dei vari talenti presenti nella scuola. Quali sono stati i video? Chi ha preferito Nek?

Aroon pur partendo fuori tempo, tanto da far domandare al giudice se ci fosse stato un problema di audio, è stato comunque il migliore. Il peggiore? NDG con 6,5. Nek ha detto: “Sembra aver cantato solo per se senza coinvolgere il pubblico“. Poco dopo, però Lorella Cuccarini gli conferma la maglia. I voti:

Aaron 8

8 Niveo 8-

8- Piccolo G 8 – –

8 – – Tommy e Wax 7,5

e 7,5 Ndg 6,5

Asia, Rita e Andre rimarranno all’interno della scuola. Asia otterrà dunque il banco del pubblico grazie al televoto e proseguirà il suo cammino studiando con i professionisti. Andre, invece, riuscirà a vincere la sfida, in ballo da due settimane mentre Rita riuscirà a superare la prova data da Alessandra Celentano e a mostrare un po’ di emozioni.

Sono nate le prime coppie nella scuola. I ragazzi si sono già scambiati i primi baci. A far sognare le fan per le varie ship sono in primis Mattia e Maddalena ma anche Niveo e Rita.Nuova gara cover tra i cantanti. A contendersi la possibilità di lavorare con un produttore sono: Cricca, Piccolo G e Niveo. Viene scelto Piccolo G.Come è andata invece la gara ballo giudicata da Eleonora Abbagnato? Ebbene:

Maddalena – Samuel – Ramon 8

– – 8 Claudia – Gianmarco 7

– 7 Samu – Ludovica 6

– 6 Mattia – Asia 5

Ultimi in classifica quindi Mattia e Asia. Per Asia sarà il pubblico, ancora una volta, a decidere.

Raimondo Todaro, invece, ha confermato la maglia a Mattia. Anche questa volta nessun ragazzo a rischio. Su Mattia pende una spada di Damocle. Quale? Quella della Celentano. Quest’ultima deve pensare se prenderà un provvedimenti disciplinare contro di lui per non aver indossato le cose giuste per la coreografia così come richiesto.

Gara ballerini improvvisazione sul sex appeal: Gianmarco ha sfidato Ramon. Giudice Sebastian. Il primo balla per Megan, il secondo per la Celentano. La prova consisteva nello scegliere una persona da sedurre. A decidere chi avrebbe partecipato alla prova sono stati gli allievi della scuola di Amici 22. Nella votazione sono emersi Mattia, Ramon, e Gianmarco. Mattia ha ballato per Maddalena. Da qui è stato mostrato il filmato dei baci tra di loro. A vincere è stato Mattia.

Federica ha dovuto eseguire un compito voluto da Rudy Zerbi. Dopo che ha cantato c’è stata una vera e propria standing-ovation. Tutti le hanno fatto i complimenti .Megan si è dovuta esibire su di un passo a due – una rumba – con Mattia per un compito voluto dalla Celentano.

.Il compito è stato brillantemente superato, anche se la maestra ha criticato la parte bassa del corpo di Megan.

Alessandra Celentano e Raimondo Todaro hanno litigato per l’outfit di Mattia. Arisa e Rudy hanno ballato insieme facendo finta di baciarsi sotto la giacca.Samuel ha regalato dei fiori a Maria per il compito della Celentano della settimana scorsa.

Scopri le ultime news su Amici.