Amici 22, Angelina Mango insultata sui social, a difenderla arriva Gianmarco Petrelli

Angelina Mango è finita di nuovo nel mirino degli haters, ma a difedere l'ex allieva di Amici 22 è arrivato un suo ex compagno nella scuola. Il ballerino Gianmarco Petrelli.

Angelina Mango è stata tra le allieve di Amici 22 che, dopo il talent di Canale5, hanno ottenuto un grande successo e hanno costruito una carriera nel mondo della musica. Dopo Amici di Maria De Filippi, infatti, Angelina Mango ha partecipato a Sanremo 2024, vincendo la kermesse e volando in Svezia per l'Eurovision Song Contest. Nel corso dei mesi passati ha anche pubblicato un nuovo EP, Pokè melodrama, e intraprenderà un tour italiano a cui seguirà, quest'autunno, uno nei club in Europa. Molto amata sui social, tuttavia, Angelina è stata di recente presa di mira dagli haters e a difenderla è intervenuto un suo ex compagno di talent, il ballerino Gianmarco Petrelli.

Amici 22, Angelina Mango insultata sui social, Gianmarco Petrelli la difende

I due ex allievi di Amici 22 si sono ritrovati insieme sul palco dei Tim Music Awards: Angelina si è esibita come cantante e nel corpo di ballo che l'accompgnava c'era anche Petrelli. Quest'ultimo ha anche condiviso un video del dietro le quinte in cui ha ringraziato la cantante per avergli dato l'opportunità di ballare per lei. E, proprio sotto il video in questione gli haters si sono scatenati con diversi insulti rivolti ad Angelina Mango.

Le offese variavano dall'insulto per il suo stile di abbigliamento a chi le consigliava di dedicarsi ad altro, visto lo scarso talento nel canto. Ma, Gianmarco Petrelli ha deciso di non restare in silenzio ed è intervenuto per difendere Angelina dagli insulti ricevuti. Su Instagram, infatti, il ballerino ha condiviso le offese che ha trovato sotto il suo reel, pubblicandole anche nelle stories e aggiungendo a difesa della cantante un messaggio che è piaciuto molto ai fan di Amici:

"Tutti questi commenti arrivano da persone adulte, che avranno dei figli, che avranno dei nipoti. Se qualcuno di voi sta leggendo, l’educazione che vi è stata insegnata e che voi passate ai vostri figli e nipoti, non deve svanire quando scrivete ‘opinioni’ sui social. Perché io lo so che se dovessi incontrare la signora Giovanna per strada ci faremmo due risate, mi direbbe che sono un bravo ragazzo e molto probabilmente mi offrirebbe una lasagna. Lo so! Fatto sta che a voi i social non hanno fatto bene. Ma proprio per niente. Finché non vi è chiaro il messaggio, per favore restate su Facebook"

Amici 22, i successi di Angelina Mango nell'ultimo anno

Con un post su Instagram, Angelina Mango ha rivelato che il suo ultimo brano, melodrama, è stato certificato disco di platino, aggiungendosi alla lista delle numerose certificazioni ottenute dalle sue hit. Oltre ai successi con le sue canzoni, Angelina ha anche intrapreso due tour, girando l'Italia e l'Europa negli ultimi mesi, dopo il sold out al Fabrique di Milano ad aprile.

Inoltre, la cantante ha annunciato che il 20 settembre uscirà la versione spagnola di melodrama e che per presentarla Angelina Mango si esibirà al Brava Madrid Festival. Con tutte le date del suo tour italiano già sold out e quelle europee che hanno registrato diverse date già con il tutto esaurito, l'artista promette di portare sul palo "un nuovo racconto di sé" che mostrerà come è cresciuta come artista e persona in questo anno.

