Amici 22, Angelina Mango in lacrime all'instore tour: la dolce reunion con la sua maestra di canto! [VIDEO]

Durante l'instore tour, Angelina Mango, seconda classificata ad Amici, ha rivisto la sua maestra di canto e non ha potuto fare a meno di emozionarsi. Ecco i dettagli!

Continuano i successi per gli allievi di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale5: a trionfare in questa ventiduesima edizione è stato Mattia Zenzola, ma anche la seconda classificata, la cantante Angelina Mango, sta raccogliendo importanti soddisfazioni.

Amici22, Angelina Mango in lacrime rivede la sua maestra di canto [VIDEO]

Solo qualche giorno fa, Angelina ha rivelato che il suo singolo Ci vediamo domani ha ottenuto il Disco d'oro, un meritato traguardo per la giovane artista. L'11 giugno, invece, è stata protagonista insieme ai suoi ex compagni di talent del concerto Full Out a Roma, nell'ambito dell'evento Rock in Rome e ha avuto l'occasione di ritrovarsi con i suoi compagni, tra cui Wax a cui è molto legata.

Attualmente, Angelina Mango è impegnata nell'instore tour per presentare il suo Ep e, durante uno di questi incontri, è avvenuta una dolcissima reunion che l'ha molto commossa. Ieri, a Eboli, Angelina ha incontrato, come sempre i fan, abbracciandoli e ringraziandoli da vicino per il suo sostegno.

Ma la giovane cantante non si aspettava di certo che tra il pubblico in festa per lei ci fosse anche un volto molto caro e che l'ha accompagnata durante i primi passi della sua carriera: a salutarla, infatti, c'era la sua maestra di canto. Nel vederla, Angelina è rimasta senza parole, incredula nel rivedere la sua maestra e subito è scoppiata in lacrime, correndo ad abbracciarla.Il momento è stato ripreso in un video e poi postato su TikTok, dove è già diventato virale e ha commosso i fan della giovane cantante.

