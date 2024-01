Amici 22, Angelina Mango è tornata single? Il rumor bomba diffuso in tv: "Crisi già da tempo"

Gossip TV

L'ex cantante di Amici 22, Angelina Mango, è di nuovo single? Ecco cosa sappiamo!

Angelina Mango è una delle ex allieve di Amici 22 ad aver avuto maggior successo dopo la fine del percorso nel talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi: non solo i suoi album hanno ottenuto Disco d'Oro e di Platino, ma la giovane cantante sarà anche tra le Big che si esibiranno sul palco dell'Ariston al prossimo Festival di Sanremo 2024.

Amici 22, Angelina Mango è tornata single? L'ultima indiscrezione

L'ex allieva di Amici aveva stretto un legame molto profondo con un altro cantante del talent, Wax, ma tra loro c'è sempre stata solo amicizia, perché Angelina Mango è stata fidanzata per diverso tempo con Antonio Cirigliano, chitarrista con cui ha avuto una lunga relazione. Secondo alcuni rumors e un'indiscrezione svelata a Citofonare Rai2, sembra però che i due abbiano deciso di lasciarsi.

La conduttrice Simona Ventura, nel segmento di puntata dedicato a Sanremo2024, ha chiesto se c'erano scoop o gossip su alcuni dei concorrenti, come Angelina Mango. E, il giornalista Santino Pirrotta ha svelato che la relazione tra la giovane artista e Cirigliano sarebbe oramai giunta al capolinea:

"Te ne do una subito, una bella bombetta. Angelina è tornata single. Lei aveva questa storia con questo chitarrista molto bravo, Antonio Cirigliano. Poco prima dell'annuncio di Sanremo si è lasciata, per concentrarsi sulla sua musica. Avevano già avuto una crisi, ma l'avevano superata"

Pirrotta ha anche aggiunto che Angelina Mango non vorrebbe vedere la madre, Laura Valente, a Sanremo: 'Ha detto 'non la voglio, altrimenti finiamo per litigare'". ALmomento, questa indiscrezione lanciata in tv è stata l'unica sulla fine della storia di Angelina Mango e Antonio Cirigliano: entrambi, forse proprio per la partecipazione a Sanremo 2024, non hanno rilasciato alcuna intervista e l'ultima volta che la cantante aveva parlato della sua storia con il musicista era stato durante l'ospitata a Verissimo:

"Lui mi rende felice, condividiamo tantissime cose, passiamo tantissimo tempo insieme, quindi, vuol dire che ci vogliamo bene"

Scopri le ultime news su Amici