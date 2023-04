Amici 22, Angelina Mango e la commovente esibizione dedicata al padre [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di ieri, sabato 22 aprile, del Serale di Amici 22, Angelina Mango si è esibita con un brano che conteneva diversi riferimenti al compianto cantautore Mango, suo padre. Vediamo insieme i dettagli!

Ieri, sabato 22 aprile, è andata in onda la sesta puntata del Serale di Amici e tra le esibizioni che hanno entusiasmato il pubblico c'è stata quella di Angelina Mango, figlia del noto cantautore, che ha emozionato il pubblico.

Amici 22, Angelina Mango e la canzone dedicata al padre Mango

La cantante del team Cucca-Lo ha portato in sfida un pezzo di Salmo, Lunedì, non limitandosi solo a cantarlo, ma scrivendo anche delle barre personali, che facevano riferimento ai suoi genitori. Angelina, infatti, è figlia di Mango, il cantautore scomparso per un malore nel 2014. Nel corso del suo percorso nel programma, più volte la ragazza ha rievocato il ricordo del padre e la forza della madre, ex cantante dei Matia Bazar, nel portare avanti la loro famiglia dopo la tragedia.

Con Lunedì, Angelina ha così espresso il suo dolore e la mancanza per il padre: un'esibizione che ha mandato in visibilio il pubblico e che sui social è diventata virale, tanto che alcuni fan hanno notato un curioso particolare. Il giorno della scomparsa di Mango è l'8 dicembre del 2014 e si trattava proprio di un lunedì. Una coincidenza che ha lasciato a bocca aperta e che sicuramente sarà stata notata anche da Angelina stessa.

La cantante è considerata uno dei talenti della ventiduesima edizione di Amici e alcuni ritengono che, anche se non annunciata, potrebbe davvero essere lei la vincitrice di questa edizione del talent di Canale 5.

