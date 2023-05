Amici 22, Angelina Mango e il fidanzato Antonio Cirigliano insieme in tour

Gossip TV

L'allieva di Amici, Angelina Mango, si esibisce in tour insieme al fidanzato, il musicista Antonio Cirigliano. Ecco i dettagli!

Dopo Amici, gli allievi del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi sono tornati alla vita quotidiana, ma in questi giorni la magia del programma si fa ancora sentire, dato che tutti insieme o singolarmente sono al centro dell'attenzione per i diversi eventi a cui partecipano. Anche Angelina Mango, arrivata seconda dietro Mattia Zenzola, è impegnata in diverse esibizioni in giro per il paese.

Amici 22, Angelina Mango in tour con il fidanzato Antonio Cirigliano

Venerdì 19 maggio è uscito il suo EP Voglia di vivere, che è già in vetta alle classifiche. Per promuoverlo, Angelina è impegnata nel suo tour instore, in gior per il paese, con diverse esibizioni e momenti trascorsi con i fan. La cantante ha già voluto ringraziare con un tenero messaggio tutte le persone che l'hanno sostenuta, quando era nella scuola di Amici e che ora, invece, le faranno sentire il loro calore dal vivo.

Ad accompagnarla, c'è Antonio Cirigliano, il musicista con cui è legata da qualche anno: purtroppo, i fan della coppia Wax-Angelina resteranno delusi, perché tra i due cantanti non c'è altro che una bella amicizia, mentre la relazione con Cirigliano procede a gonfie vele, tanto che sono arrivate delle segnalazioni a Deianira Marzano sulla presenza del ragazzo durante il tour di Angelina. Infatti, la gossippara ha riportato questa segnalazione:

"Ciao Deianire, ieri a Roma, Angelina Mango con il fidanzato Antonio Cirigliano. Lui l'accompagna ovunque e suona per lei. Sono molto carini. Il mio paese di origine è lo stesso di quello di Antonio, lui è un ragazzo molto riservato, ma serio e affidabile."

