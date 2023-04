Amici 22, allievi positivi al Covid-19 in casetta: la semifinale è a rischio!

Gossip TV

Secondo una notizia diffusa nelle scorse ore, sembra che nella scuola di Amici ci siano degli allievi positivi al Covid-19 e che ci sia il rischio che la finale slitti. Vediamo cosa è successo.

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi sembrerebbe essere tornato il pericolo Covid-19: stando a un insistente rumors, alcuni allievi sarebbero risultati positivi al virus e di conseguenza, la semifinale del talent di Canale 5, prevista per il 6 maggio, sarebbe a rischio.

Amici 22, allievi positivi al Covid-19 e semifinale a rischio

La notizia è stata diffusa in anteprima da Dagospia che riporta che due allievi della ventiduesima edizione di Amici sono risultati positivi al covid-19. L'ultima volta che si è verificata una situazione simile era il mese di gennaio. Sempre Dagospia riporta che la puntata in onda questa sera, sabato 29 aprile, non subirà modifiche, dato che è stata registrata qualche giorno fa, mentre i casi di covid-19 sono emersi dopo la registrazione.

Tuttavia, a essere a rischio potrebbe essere la semifinale del talent, che andrà in onda il 6 maggio, sabato prossimo e che, dunque, potrebbe subire uno slittamento, perché bisognerà aspettare che gli allievi colpiti si negativizzino. Il sito di notizie e gossip non ha però diffuso chi sono gli allievi colpiti e per avere ulteriori conferme e chiarimenti, non resterà che aspettare un comunicato ufficiale da parte della produzione.

Intanto, questa sera, andrà in onda la settima puntata del Serale, durante la quale vedremo le esibizioni dei ragazzi, con i diversi guanti di sfida, una super ospite, come vi abbiamo raccontato nelle Anticipazioni e scopriremo chi dovrà lasciare la scuola.

