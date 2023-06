Amici 22, Aaron su Maria De Filippi: "Ecco cosa mi ha insegnato..."

Gossip TV

In una recente intervista, Aaron Cenere ha svelato cosa la conduttrice di Amici gli ha insegnato nel suo percorso nella scuola. Ecco cosa ha detto.

Tra i talenti di questa ventiduesima edizione di Amici c'è Aaron Cenere, giovane cantante della scuderia di Rudy Zerbi ed eliminato a un passo dalla Finale, in cui ha trionfato Mattia Zenzola.

Amici 22, Aaron su Maria De Filippi: "Grazie a lei..."

L'ex allievo di Rudy è stato particolarmente apprezzato sia dentro che fuori dal talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi e proprio sulla conduttrice, in una recente intervista a SuperGuidaTv ha dichiarato che è stata un aiuto prezioso per lui, soprattutto nei momenti più difficili vissuti all'interno della scuola. In un ringraziamento speciale alla conduttrice ha dichiarato:

"Maria De Filippi mi ha insegnato tanto a livello interpretativo. Lei è tanto tempo che fa televisione, che utilizza la telecamera. Lei è fortissima in questo. Io non riuscirei a fare le cose che fa lei. Ha sempre una risposta non banale che però è quella giusta e questo è incredibile. Lei mi ha insegnato ad utilizzare la telecamera per mandarea livello interpretativo un messaggio sul palco. Questa è una cosa di cui le devo dare tanti meriti."

