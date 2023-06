Amici 22, Aaron: "Nella scuola ero molte volte solo con me stesso, la sua lettera mi ha dato il motivo per andare avanti"

Gossip TV

Aaron ricorda la sua esperienza nella famosa scuola di Amici.

Aaron, nome d’arte di Edoardo Boari, è stato uno degli allievi della ventiduesima edizione di Amici. Intervistato da Superguidatv, il giovane cantante e musicista umbro ha parlato della sua esperienza nella famosa scuola di Canale 5, dell’incontro con Maria De Filippi e del suo rapporto con la musica.

La confessione di Aaron

A distanza di alcune settimane dalla finale di Amici 22, Aaron ha rilasciato una nuova intervista a Superguidatv in cui ha ricordato la sua lunga esperienza nel talent show di Maria De Filippi. Un'esperienza intesa per l'ex allievo di Rudy Zerbi che ha rivelato di aver incontrato molte difficoltà:

Ad Amici ero molte volte solo con me stesso, troppe volte. Di questa cosa ne ho risentito. Avevo tanti aiuti, però non avevo i miei cari vicino, le persone che ci sono state sempre nella mia vita, non avevo la persona che è poi subentrata due anni fa nella mia vita che è Silvia. Quindi sono stato anche troppo solo, ho riflettuto tantissimo. “Universale” non è un posto dove stare soli con noi stessi, è un prendersi cura di se stessi ma insieme agli altri. Per me il benessere con se stessi passa anche attraverso il benessere degli altri, del prendersi cura degli altri.

Direi anche i momenti più difficili. Soprattutto la notte, io faccio fatica a dormire in posti diversi dalla mia casa, poi mi sono un po’ abituato. Il momento più bello è stato quando ho avuto la consapevolezza che la televisione, la telecamera, potevano essere una opportunità e non una sorta di “problema”. Quando ho visto che comunicando la verità, e tranquillamente la mia persona, riuscivo a trasmettere un messaggio forte, impattante. Quello è stato il momento più bello, quello in cui mi sono liberato di tante cose e ho voluto essere soltanto me stesso.

Aaron ha parlato anche della lettera ricevuta dalla sua fidanzata Silvia durante il Serale di Amici:

Quella lettera arrivava proprio in un momento ben preciso, sembrava fatto apposta. Tante volte ho pensato di dire basta, di non farcela più. Quando ho ricevuto quella lettera, era un momento abbastanza giù per me. Da quel momento ho capito che tutti i miei progetti, e il motivo per cui sono entrato ad Amici esistevano. Lì ho scritto anche una canzone con un titolo proprio in quel modo. Quella lettera mi ha dato il motivo per andare avanti e continuare, anche se con tanta fatica.

