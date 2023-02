Amici 22, Aaron: "Non mi sono mai amato"

Gossip TV

Il doloroso sfogo del cantante Aaron ad Amici.

Tempo di confessioni nella scuola di Amici per Aaron. Dopo aver ricevuto due compiti rispettivamente da Lorella Cuccarini e Arisa, il giovane cantante e allievo di Rudy Zerbi si è lasciato andare a uno sfogo doloroso in cui ha palesato tutti i suoi dubbi e le sue paure.

L'amaro sfogo di Aaron

Aaron è uno dei protagonisti indiscussi della ventiduesima edizione di Amici. Con la sua presenza scenica e il suo grande talento, l'allievo di Rudy Zerbi ha conquistato tutti. In vista dell'inizio del Serale, però, sia Arisa che Lorella Cuccarini hanno deciso di mettere ancora di più alla prova il cantante assegnandogli un pezzo di Ultimo, Amati sempre.

L'obiettivo delle due professoresse di Amici 22 è quello di far tirare fuori ad Aaron qualcosa in più, che vada oltre la sua bravura nel muoversi sul palco. Un compito che ha mandato in crisi il ragazzo. Parlando con una delle vocal coach in sala prove, Aaron ha rivelato di soffrire di ansia e attacchi di panico:

Amati sempre mi piace come canzone, mi descrive tanto...questa cosa mi serve anche a me perché non mi sono mai amato così tanto, alla fine mi sono sempre fatto schifo. Adesso ho sempre questa cosa del controllo, se divento famoso non troppo, io voglio solo diventare un cantante che canta le canzoni e fa stare bene le persone. Mi spaventa il successo, mi mette tanta paura. Non lo saprei gestire. Prima non ero così, da quando ho avuto ansie e attacchi di panico sono cambiato.

