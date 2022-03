Amici 21 verso il Serale: le Anticipazioni della puntata speciale in onda oggi su Canale 5

Gossip TV

Ecco cosa succederà nella nuova puntata di Amici 21.

Manca pochissimo al debutto del Serale di Amici 21. Nell'attesa oggi, domenica 13 marzo 2022, su Canale 5 andrà in onda una puntata speciale dedicata alla formazione delle squadre della fase finale del talent show di Maria De Filippi.

Amici 21: le anticipazioni dell'appuntamento speciale in onda oggi

Cresce l'attesa per il Serale della ventunesima edizione di Amici, che partirà il prossimo sabato 19 marzo 2022 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, oggi andrà in onda un appuntamento speciale dedicato alla formazione delle tre squadre. Al momento, l'unica svelata è quella composta da Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

Il team capitanato dalla Peparini e dalla Pettinelli sarà quindi composto da: Dario, John Erik e Alice per il ballo, Albe e Crytical per il canto. Stando alle anticipazioni, la puntata di oggi mostrerà come i 18 talenti della scuola si stanno preparando al Serale. Ampio spazio sarà quindi dedicato alle prove di canto e ballo, ma anche alle emozioni dei ragazzi e dei loro professori.

Leggi anche Caos ad Amici 21, scontro tra la maestra Celentano e Todaro

Da chi saranno formate le altre due squadre di Amici 21? Ricordiamo che i ragazzi in gara sono: LDA, Luigi, Gio Montana, Calma, Alex, Sissi e Aisha per la categoria canto; Christian, Serena, Nunzio, Leonardo, Carola e Michele per il ballo. Per saperne di più non ci resta che attendere il nuovo appuntamento che andrà in onda oggi alle 14 su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.