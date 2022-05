Amici 21, Veronica Peparini furiosa contro Alessandra Celentano: "Questo non te lo permetto"

Gossip TV

Scontro di fuoco ad Amici tra Veronica Peparini e la maestra Alessandra Celentano. Durante la settima puntata del Serale, andata in onda ieri sabato 30 aprile 2022, le due insegnanti di ballo si sono rese protagoniste di un'accesa lite in studio in cui sono volate offese e pesanti accuse.

L'ira di Veronica Peparini ad Amici

Nel corso dell'ultima puntata del Serale di Amici 21, Alessandra Celentano ha deciso di schierare Michele Esposito contro Dario Schirone. Un guanto di sfida che ha acceso gli animi in studio tra la maestra di danza classica e Veronica Peparini. Quest'ultima, infatti, non ha per niente apprezzato le parole usate della sua collega e ha cercato di difendere in ogni modo il suo allievo:

Essendo io l'insegnante di modern della scuola, penso di essere in grado di dire se lui possa stare o meno nella scuola come ballerino di modern. Tu (Alessandra Celentano ndr) dici che il mondo della danza sa. Bene, ora il mondo della danza sa che Dario è un talento.

Dopo aver ascoltato le parole della Peparini, la maestra Celentano ha prontamente replicato criticando prima il comportamento "arrogante" del ballerino Dario e poi lanciando una velenosa frecciata alla sua collega:

Il mondo della danza di Dario qual è? Cosa ha fatto Dario? Sei talmente versatile Dario, che hai reso una mia coreografia, una coreografia di Veronica. Tu fai quei movimenti e quelli sono. Sei scarso. Pensare di avere ballato bene questa cosa, vuol dire non capirne di danza.

Accuse che hanno provocato la reazione furiosa della Peparini. Veronica, visibilmente infastidita e arrabbiata per l'attacco ricevuto in studio, ha infatti sbottato affermando:

Scusa Ale, questo non te lo permetto. Non ti permetto di dire che io non capisco di danza. Io capisco di danza e anche molto bene. Ma di cosa parli? Ma cosa dici? Dario ha ballato benissimo e te lo dico io, ma te lo possono dire anche tantissimi ballerini [...] La danza è una. Ora io non ci capisco più niente di danza, siamo arrivati a questo punto. Me lo faccio dire da te. Questo non te lo permetto. Mi prendo la responsabilità di dirti che Dario è un talento.

