Amici 21, Tommaso Cesana dopo l'eliminazione: "Un viaggio pieno di emozioni"

Il cantante Tommaso rompe il silenzio sui social dopo l'eliminazione da Amici.

L'ultima puntata di Amici ha visto l'eliminazione di Tommaso Cesana. Il cantante e allievo di Lorella Cuccarini è stato costretto a lasciare il talent show di Maria De Filippi dopo essersi scontrato in studio con il rapper Crytical.

Le prime dichiarazioni di Tommaso dopo l'eliminazione da Amici

Nel corso dell'ultima puntata di Amici 21, abbiamo assistito alla sfida tra Tommaso e il rapper Critical. Nessun lieto fine per l'allievo della Cuccarini che, a poche ore dalla sua eliminazione, è tornato sui social per ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi di permanenza nella scuola.

"Il viaggio finisce qui. È stato un viaggio pieno di emozioni che porterò sempre con me" ha scritto Tommaso sulla sua pagina Instagram "Ringrazio di cuore Lorella Cuccarini per questa grande opportunità e per essere stata molto più di una professoressa. Ringrazio Giordana Angi per aver creduto in me fin dall'inizio".

E ancora: "Ringrazio Maria, tutti i vocal coach e le persone con cui ho lavorato. Grazie a tutti i miei compagni, i migliori di sempre. Ma soprattutto grazie a chi mi ha sempre supportato e continuerà a farlo. [...] La seconda parte del viaggio è appena iniziata".

