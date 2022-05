Amici 21, svelata la data della finale della ventunesima edizione: ecco quando andrà in onda

Gossip TV

Chi sarà il vincitore della ventunesima edizione di Amici?

L'ottava puntata del Serale ha visto la proclamazione dei sei finalisti della ventunesima edizione di Amici. Chi, tra Sissi, Luigi Strangis, Michele Esposito, Albe, Serena Carella e Alex, sarà il vincitore assoluto del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi?

Svelata la data della finale di Amici 21

Con l'eliminazione dal Serale di Dario Schirone, i ragazzi che si sfideranno per la vittoria finale saranno Luigi, Sissi, Alex, Michele, Albe e Serena. L'ultima puntata della ventunesima edizione del talent show di Canale 5, però, andrà in onda domenica 15 maggio 2022 in prima serata:

A differenza di tutte le altre puntate del Serale, la finale di Amici andrà in onda in via del tutto eccezionale di domenica sera su Canale 5. Il motivo? Evitare lo scontro con la finale dell'Eurovision song contest: "Per evitare lo scontro con la finale dell'Eurovision, la finale di Amici 21 andrà in onda domenica 15 maggio!".

Ricordiamo che i sei finalisti di Amici 21 sono: Luigi, Alex, Albe e Sissi per la categoria canto; Michele e Serena per la categoria ballo! Chi vincerà la ventunesima edizione? L'appuntamento è per domenica 15 maggio 2022, in prima serata su Canale 5.

