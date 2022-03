Amici 21, Serena Carella crolla dopo la lettera di Alessandra Celentano: "Così è davvero troppo"

Gossip TV

La maestra Celentano torna all'attacco contro Serena in vista della prima puntata del Serale di Amici 21.

Dopo Anna Pettinelli, anche la maestra Celentano ha deciso di lanciare un guanto di sfida tra Carola Puddu e Serena Carella in vista dell'inizio del Serale di Amici 21. Una scelta che ha mandato in crisi la ballerina di Raimondo Todaro, che non è riuscita a trattenere le lacrime.

Serena in lacrime ad Amici 21 per la decisione della maestra Celentano

Mancano pochi giorni alla prima puntata del Serale di Amici 21, che andrà in onda sabato 19 marzo 2022 su Canale 5. Nell'attesa, i professori hanno iniziato a mettere in atto le loro strategie e a lanciare i primi guanti di sfida. Dopo Anna, anche Alessandra ha deciso di mettere in sfida Carola e Serena per esaltare le qualità della sua ballerina.

"La danza è anche bellezza" ha scritto la maestra Celentano nella lettera "E' proprio per mettere in risalto questa necessaria e oggettiva bellezza che lancio un guanto di sfida che vedrà contrapposte Carola e Serena. [...] E' un pezzo che richiede una bellezza evidente, lampante, indiscutibile. Pretendo di assistere all'apoteosi della bellezza e dell'eleganza. Alcuni passaggi della coreografia metteranno indiscutibilmente in risalto la superiorità di Carola nei confronti di Serena, visto che di Serena non si può certo dire che abbia un fisico armonioso da ballerina. La bellezza, almeno quella legata alla danza, è altra cosa, è il momento di farla vedere".

Leggi anche Svelata la giuria del Serale di Amici 21

Parole che hanno destabilizzato Serena che, stanca di essere criticata per il suo fisico, non è riuscita a trattenere le lacrime: "Credo di poterla fare, sicuramente verrà valorizzata Carola, però credo che questa coreografia è composta da tante cose, la sensualità, l'armonia del corpo, mi possono aiutare. [...] Piango perché più e più volte è stata detta questa cosa del corpo. Io sono un altro tipo di ballerina, faccio altro. In questo guanto di sfida non si parla di danza, ma di fisico, dopo sei mesi. La danza è questo ma anche tanto altro. Così è davvero troppo".

Scopri le ultime news su Amici.