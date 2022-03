Amici 21, Anticipazioni Serale: svelata la giuria e le novità della fase finale del talent show

Gossip TV

Fervono i preparativi per la prima puntata del Serale di Amici 21.

Cresce l'attesa per il Serale della ventunesima edizione di Amici, che partirà il prossimo sabato 19 marzo 2022 in prima serata su Canale 5. Le squadre sono state ultimate, ma a rivelare altre interessanti novità è stato il settimanale Chi, che ha anche svelato la giuria ufficiale del talent show di Maria De Filippi

Le novità della nuova edizione del Serale di Amici

Manca davvero poco al Serale di Amici 21. Tre le squadre che si batteranno in studio. Rudy Zerbi con Alessandra Celentano: Luigi, LDA, Gio Montana, Calma, Michele, Carola e Leonardo; Lorella Cuccarini con Raimondo Todaro: Sissi, Alex, Aisha, Serena, Christian e Nunzio; Anna Pettinelli con Veronica Peparini: Albe, Crytical, Alice, John Erik e Dario.

Per quanto riguarda invece la giuria del Serale, stando a quanto rivelato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, la De Filippi ha riconfermato in blocco i tre volti della stagione precedente: Stefano De Martino, il principe Emanuele Filiberto di Savoia e Stash dei The Kolors. Ma non è finita qui. Chi ha infatti anticipato che, nel corso delle puntate, ci saranno tanti ospiti e grandi artisti del panorama musicale.

"Ci saranno Elisa, Marco Mengoni e Irama. A loro dovrebbero aggiungersi altri volti legati, per esperienze del passato, al talent show, come ad esempio Emma Marrone ed Elodie, oltreché Sangiovanni ed Elena D’Amario" ha riportato Gossipetv "Non c’è nulla di deciso su tale fronte, ma è quasi certo che Maria, come ha sempre fatto, darà spazio ai sui 'figli artistici'. C’è poi la suggestione Belen Rodriguez: a dir la verità più di una suggestione". L'appuntamento con la prima puntata del Serale di Amici è per sabato 19 marzo, in prima serata su Canale 5.

