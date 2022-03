Amici 21, Rudy Zerbi contro Anna Pettinelli: "Maleducata e prevaricatrice", la reazione di Luigi Strangis

Gossip TV

Duro scontro ad Amici tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Nuovo scontro nella scuola di Amici tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Il motivo? La scarsa esibizione fatta dai cantanti della scuola, in particolar modo da Gio Montana, nel corso dell'ultima puntata del talent show di Maria De Filippi e giudicata dal maestro Adriano Pennino.

È guerra ad Amici tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli per Gio Montana

Nel daytime di ieri di Amici 21, Rudy ha deciso di convocare tutti i cantanti della scuola e tornare a parlare dell'esibizione fatta durante l'ultima puntata e giudicata da Adriano Pennino. Non solo. Il professore ha invitato a entrare in studio Anna e ha poi chiesto alla produzione di mandare in onda un video inedito, in cui il giudice ha addossato i problemi della prova interamente a Gio Montana.

"Stiamo perdendo tempo perché il prof Zerbi vuole avere ragione. A Pennino dovevi chiedere altro...se uno sa cantare sa riprendere in mano la situazione? Non capisco cosa stai cercando di dimostrare" ha dichiarato la Pettinelli visibilmente infastidita. I toni tra i due professori si sono alzati con Zerbi che ha letteralmente sbottato contro la sua collega: "Guarda sei di una maleducazione. Non ho mai conosciuto una persona più prevaricatrice di te. Stavo finendo di parlare. Maleducata e prevaricatrice. Come al solito stai girando la frittata. Sei una gira frittata professionale".

Leggi anche Christian Stefanelli annuncia il suo addio ad Amici, ecco perché

Parole che hanno fatto infuriare Anna, che si è alzata pronta ad abbandonare lo studio di Amici: "Roba da pazzi. Tu sei il re della maleducazione. Io me ne vado. Non puoi dire che sono maleducata. Prima, però, voglio sapere cosa deve dire Luigi". "Io non credo che solo Alex e Sissi sappiano cantare. Non è un pezzo difficile. [...] Non capisco la difficoltà trovata nell'attacco. Gio è andato fuori e ha mandato fuori tutti" ha dichiarato Luigi dando ragione così a Rudy.

Scopri le ultime news su Amici.