Amici 21, Raimondo Todaro: "Nunzio Stancampiano è un campione che infiamma il palco"

Raimondo Todaro elogia Nunzio e la squadra dopo l'eliminazione di LDA dal Serale di Amici.

La sesta puntata del Serale di Amici ha visto l'eliminazione dalla scuola di LDA. Il giovane cantante della squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ha perso al ballottaggio finale contro Nunzio Stancampiano, che è stato elogiato dal suo insegnante Raimondo Todaro sui social.

Raimondo Todaro elogia Nunzio Stancampiano dopo il Serale di Amici

A grande sorpresa di tutti, LDA è stato eliminato dal Serale di Amici. A commentare la vittoria al ballottaggio di Nunzio ci ha pensato Raimondo Todaro che, subito dopo la puntata, è intervenuto sui social per elogiare la propria squadra composta da Alex, Sissi, Serena Carella e il simpatico latinista:

Orgoglioso dei nostri ragazzi,sempre!!! Felicissimo per Nunzio, un campione che infiamma il palco e che in poco tempo è riuscito ad entrare nel cuore delle persone per il suo talento,la sua simpatia e la sua bontà.Impressionato dalla bravura di Serena che per quanto mi possa ricordare è il talento che più sia migliorato nella storia di Amici. Super fortunato di avere in squadra due mostri come Alex e Sissi e una socia che per me è un punto di riferimento.Ovviamente non posso dimenticare Aisha e Christian! Essere ancora in quattro alle settima puntata è un grande risultato frutto del nostro "credo" e del nostro lavoro,ma ancora il meglio deve arrivare. Alla prossima!

Con l'eliminazione di Luca D'Alessio, i ragazzi ancora in gara ad Amici sono: Luigi Strangis e Michele Esposito, Dario Schirone ed Albe, Alex, Sissi, Serena Carella e Nunzio Stancampiano. L'appuntamento con la settima puntata del Serale è per il prossimo sabato 30 aprile 2022 in prima serata su Canale 5.

