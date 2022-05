Amici 21, Raimondo Todaro al centro delle critiche dopo l'eliminazione di Nunzio: ecco cosa è successo

Gossip TV

Una frase dell'insegnante di ballo di Amici scatena la polemica sul web: "Scusate, sono stato frainteso".

Raimondo Todaro è finito al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni fatte dopo l'eliminazione di Nunzio Stancampiano dal Serale di Amici. Dichiarazioni che, in un primo momento, sono sembrate quasi denigratorie nei confronti del suo ex allievo Mattia Zenzola.

Raimondo Todaro: la verità su Nunzio e Mattia dopo Amici

La settima puntata del Serale di Amici ha visto l'eliminazione di Nunzio. A cercare di consolarlo e farlgi sentire tutto il sostegno ci ha pensato Raimondo che, interpellato da Maria De Filippi in studio, si è detto dispiaciuto di non aver potuto seguire il ballerino siciliano in questa esperienza sin dall'inizio del programma, ai tempi della sfida con Mattia: "Ho il rimorso ed ogni tanto ci penso: se Nunzio fosse entrato a settembre...".

Dichiarazioni che hanno fatto storcere il naso ai numerosi telespettatori di Amici. Sui social, infatti, in molti hanno visto le dichiarazioni di Todaro poco carine nei confronti di Zenzola. Se Mattia ha pubblicato un post di stima e affetto nei confronti di Nunzio, Raimondo ci ha tenuto a chiarire la sua posizione nei confronti dei due ballerini:

Scrivo queste parole perché mi ha frainteso pure mia madre, quindi forse sono stato poco chiaro. Mi sono battuto perché Matti avesse un banco a settembre. Lui sa quanto io sia felice per questo. Il rimpianto che Nunzio non abbia potuto giocarsela alla pari contro gli altri allievi perché non ha fatto tutto il percorso non ha niente a che vedere con Matti. La mia idea è che se la sarebbe giocata fino alla finale. Sono sicuro che i ragazzi mi abbiano capito perché sanno bene cosa penso di loro. E ne ho avuto dimostrazione dalle loro stories.

Anche Nunzio è tornato sui social dopo l'eliminazione per ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante il suo percorso nella scuola: da Todaro, a Maria e i suoi compagni fino alla maestra Alessandra Celentano. Ricordiamo che la nuova puntata del Serale di Amici andrà in onda sabato 7 maggio 2022, in prima serata su Canale 5.

