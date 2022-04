Amici 21, Nunzio Stancampiano sconvolto da LDA: "Non ce la faccio, me ne devo andare"

Gossip TV

Nunzio, in preda al panico per lo scherzo organizzato da LDA, minaccia di lasciare la casetta di Amici.

Attimi di panico per Nunzio Stancampiano ad Amici. Il cantante LDA ha organizzato uno scherzo nella notte ai suoi compagni di stanza spaventando in particolar modo il ballerino e allievo di Raimondo Todaro, che ha minacciato di abbandonare la casetta.

Nunzio in crisi ad Amici per colpa di LDA

Paura nella notte ad Amici. Nel daytime di ieri è stato mandato in onda lo scherzo fatto da LDA ai suoi compagni di scuola. Il cantante della squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi si è finto sonnambulo provocando la reazione inaspettata di Nunzio che, in preda al panico, ha minacciato di lasciare la casetta:

Ma che sta facendo? Non sta bene, Oh Luca, oh io ho paura. È sonnambulo, ti giuro, ho paura. Redazione ci potete chiamare per favore, ho paura. Per favore me ne devo andare, non ce la faccio. Ma lo vedete sto pazzo che sta facendo? Redazione.

Vedendo la reazione di Nunzio, però, LDA ha deciso di interrompere lo scherzo: "È tutto un gioco Nunzio, sto scherzando. Sono sveglio, sono io. Vi ho preso per il culo tutto il tempo". La confessione del figlio di Gigi D'Alessio ha fatto ulteriormente infuriare il giovane ballerino siciliano che, dopo averlo rimproverato, l'ha invitato ad andare a dormire in un'altra stanza:

Che ca** di scherzi sono alle 3 e mezzo di notte? Tu adesso vai a dormire di la, tu qua non dormi.

L'appuntamento con il Serale di Amici è per il prossimo sabato 9 aprile 2022 in prima serata su Canale 5. 12 i talenti ancora in gara: Alex, Sissi, Serena, Aisha e Nunzio per il team Cuccarini-Todaro; LDA, Luigi, Carola e Michele per il team Celentano-Zerbi; Dario, Albe e Crytical per il team Pettinelli-Peparini.

