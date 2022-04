Amici 21, Maria De Filippi spiazza Alex con un gesto inaspettato: "Ho scoperto che..."

Gossip TV

Maria De Filippi organizza una sorpresa ad Alex ad Amici decidendo di metterlo in contatto con la sua fidanzata Cosmary.

Momento difficile per Alex ad Amici. Dispiaciuta per la situazione, Maria De Filippi ha deciso di fare una sorpresa al giovane cantante della squadra capitanata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro e metterlo in contatto con la sua fidanzata ed ex ballerina della scuola Cosmary Fasanelli.

Alex riceve una dolce sorpresa ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 21, Maria ha cercato di tirare su il morale ad Alex e fargli una dolce sorpresa. Il giovane cantante del talent show di Canale 5, che negli ultimi giorni non è riuscito a nascondere il suo malessere, è stato chiamato in sala registrazione dalla conduttrice dove ha ricevuto una chiamata davvero inaspettata da parte della sua fidanzata Cosmary:

Ho scoperto che uno dei motivi per cui ti sei beccato un provvedimento disciplinare dalla produzione, quel giorno che hai usato il pc, non è perché volevi entrare in un gruppo spiando che cosa dicevano di te e del serale, ma è perché volevi parlare con una persona...Il motivo per cui ti voglio fare parlare con lui è che è giù di morale e io non riesco a stanarlo. Volevo fare qualcosa per fargli piacere e così vi ho messo in contatto.

La De Filippi ha dato la possibilità ad Alex di parlare con Cosmary, la quale ha cercato a sua volta di consolare il cantante e spronarlo a dare il meglio di sè. Se la ballerina non è riuscita a nascondere l'emozione e trattenere le lacrime, l'allievo, molto timido e riservato, è rimasto in silenzio. Stuzzicato dalla conduttrice del Serale, il ragazzo ha poi spiegato i motivi del suo comportamento "freddo":

Sto bene. Siamo qua da 7 mesi, ho visto tante persone uscire poi le critiche non aiutano. Sono da solo in camera [...] Tra noi è rimasto tutto uguale. Cosmary lo sa che mi manca, non c'è bisogno che dica nulla. Sono diventato così nelle relazioni, anche con i miei genitori. Non riesco a fare vedere le mie emozioni agli altri.

