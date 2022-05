Amici 21, Maria De Filippi lascia tutti sotto shock: per i concorrenti arriva…

Gossip TV

Maria De Filippi sorprende i concorrenti di Amici con una bellissima sorpresa. Ecco cosa è successo nel talent show di Canale5.

Si avvicina la Finale del Serale della ventunesima edizione di Amici e i concorrenti continuano a studiare, prepararsi e incoraggiarsi a vicenda per dare il proprio meglio sul palco del talent show di Canale5. Per stemperare la tensione, Maria De Filippi ha deciso di fare una sorpresa agli allievi, riportando nella scuola Nunzio Stancampiano con una missione decisamente originale.

Amici 21, Maria De Filippi richiama Nunzio Stancampiano

È tempo di stemperare le tensioni degli ultimi giorni, il malcontento di alcuni artisti che sentono di non essere apprezzati dalla giuria quanto meriterebbero e di divertirsi e fare gruppo, come in una vera scuola. Ad Amici, Maria De Filippi ha voluto organizzare una bellissima sorpresa per gli allievi, dopo l’annuncio della classifica ufficiale, chiedendo aiuto ad un ex concorrente amatissimo e simpaticissimo. Stiamo parlando di Nunzio Stancampiano, il ballerino che ha conquistato il pubblico del talent show di Canale5, nonostante sia stato costretto a lasciare la competizione dopo l’eliminazione.

“Vorrei dire delle cose ai ragazzi. Quello che mi sento di dire è continuate così come state facendo, date sempre il massimo in modo tale che non abbiate rimorsi. Perché io, anche se sono uscito, non ho rimorsi, perché ho dato il massimo - riporta Biccy - Quindi state sereni, è tutto un gioco e prendetela sempre come faccio io, con filosofia e sempre col sorriso. Che vinca il migliore, ma arrivati a questo punto siamo tutti bravissimi. Siete tutti fantastici e continuate così. Vi voglio bene, vi porto sempre nel cuore. Spaccate, non vi buttate giù, ormai mancano due puntate. Diamoci sotto un forte abbraccio!”.

Nunzio si è presentato nello studio di Amici con un bel discorso motivazionale per poi coinvolgere i suoi ex colleghi in una prova all’ultimo ancheggiamento, che ha divertito proprio tutti. Il ballerino sarà riuscito ad appianare vecchie divergenze con il suo intervento? Nel frattempo, alla finale del programma mancano solamente due puntate e tutti puntano sui loro preferiti.

