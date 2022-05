Amici 21, Alex, Luigi, Sissi, Michele, Dario, Albe e Serena: la classifica del televoto

Gossip TV

Nel corso del daytime di oggi, Maria De Filippi, ha comunicato agli allievi ancora in gara della ventunesima edizione di Amici l’esito della classifica di gradimento del pubblico attraverso gli Sms.

Nel corso della giornata di ieri è stata registrata la semifinale della ventunesima edizione di Amici che andrà in onda sabato 7 maggio 2022 in prima serata su Canale 5. Dalle anticipazioni della registrazione, sono stati già decretati i primi tre nomi degli allievi finalisti ufficiali della ventunesima edizione: Alex, Luigi e Sissi sono gli allievi che hanno già conquistato un posto per la finale.

Mancherebbero dunque solo due allievi perché la puntata conclusiva si svolgerà a cinque come dichiarato da Maria De Filippi.

Nel corso del daytime di oggi, la padrona di casa ha comunicato agli allievi ancora in gara l’esito della classifica di gradimento del pubblico attraverso gli SMS.

"Come sapete è stato aperto un televoto - ha dichiarato la De Filippi agli allievi - e ora vi volevo dare i risultati. Vi avevo detto che c’era un premio per il primo classificato e ci sarà il premio a seconda della categoria di appartenenza. Per quanto riguarda il televoto adesso vedrete una classifica, tenete conto che non dovete deprimervi, lo dico per chi sarà ultimo. Perché in realtà è un televoto aperto durante un pomeridiano e non è indicativo del televoto della finale. Questo mi sembrava giusto dirlo. Altra cosa importante, questo è un televoto aperto ai soli sms e non al web e questo va sottolineato. Non è fatto per demoralizzarvi questa votazione, ma per darvi un premio. Per i cantanti questo premio serve. No non è un microfono ragazzi. In quanto cantante il premio sono gli in ear personalizzati con il nome del vincitore“.

Ed ecco la classifica di gradimento del pubblico:

1) Alex 39,0%

39,0% 2) Luigi 35,1%

35,1% 3) Michele 7,3%

7,3% 4) Sissi 6,1%

6,1% 5) Serena 5,9%

5,9% 6) Albe 4,8%

4,8% 7) Dario 1,8%

La vittoria di Amici 21 pare proprio se la contenderanno dunque Alex e Luigi.

