Amici 21, Luigi Strangis: ecco a chi è dedicata la canzone Tienimi Stanotte

La rivelazione di Luigi Strangis dopo Amici: "La canzone è una dedica a me stesso".

Reduce dalla vittoria ad Amici, Luigi Strangis continua a stare in cima alle classifiche musicali con il brano Tienimi Stanotte. Ma, a chi è dedicata questa canzone? A rivelarlo è stato proprio il giovane cantante a Generazione Z, la trasmissione di Rai 2 condotta da Monica Setta.

La verità di Luigi Strangis sul brano Tienimi Stanotte

La ventunesima edizione di Amici ha visto trionfare Luigi Strangis. Il giovane cantante ed ex allievo di Rudy Zerbi, che ha conquistato tutti con il suo immenso talento e la sua spontaneità, ha rilasciato una nuova intervista in cui ha parlato del suo percorso nella scuola e rivelato a chi è dedicata la canzone Tienimi Stanotte.

Ospite di Generazione Z, Luigi Strangis ha infatti confessato: "È una dedica a me stesso, di lasciarmi andare e vivere le cose". Una risposta che ha in qualche modo deluso i fan di Amici 21, che sperano di vederlo insieme alla ballerina Carola Puddu. Il brano del musicista, quindi, altro non è che un invito a cogliere l’attimo quando tutto sembra spento e sembra non esserci una via d'uscita.

Tuttavia, la produzione di Amici è già al lavoro per il cast della nuova edizione, che dovrebbe tornare in onda il prossimo settembre 2022. Salvo imprevisti e colpi di scena, Mattia Zenzola sarà il primo allievo della nuova stagione. Ricordiamo che il ballerino di Raimondo Todaro è stato costretto a lasciare la scuola a un passo dal Serale per motivi di salute.

