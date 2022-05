Amici 21, LDA confessa: "Nella scuola ho fatto la cosa più difficile che potessi fare. Ora sogno di collaborare con.."

Gossip TV

LDA torna a parlare della sua esperienza ad Amici e rivela il suo più grande sogno.

LDA è uno degli artisti italiani del momento. Intervistato da Fanpage, il giovane cantante ed ex allievo di Rudy Zerbi ad Amici è tornato a parlare della sua intensa esperienza nel talent show di Maria De Filippi e rivelato il suo più grande sogno.

La confessione di LDA sul suo percorso ad Amici

LDA è stato uno dei protagonisti indiscussi della ventunesima edizione di Amici. La sua è stata un'esperienza ricca di emozioni e soddisfazioni, che gli ha permesso di farsi conoscere realmente e togliersi la nomea di "figlio di". Luca D'Alessio non è arrivato in finale, ma con il suo brano Bandana continua a stare in cima alle classifiche musicali:

Un’emozione strana, soprattutto quando mi hanno detto che ho fatto il disco d’oro e di platino più veloce di Amici. Non me lo aspettavo, e a 19 anni è molto strano avere tra le mani il disco di platino. Significa che è arrivato ciò che tu volevi dire, e quando succede questo, per l’artista è una roba pazzesca. Io penso che ad Amici ho fatto la cosa più difficile che potessi fare: sono riuscito a togliermi di dosso quasi totalmente l’etichetta di "figlio di", era il programma perfetto per farlo. Perché tu ad Amici vedono tutto ciò che fai: le cover le canto io e gli inediti sono i miei. Là ero io, e nella testa delle persone è cambiata questa cosa. Questa è la vittoria, sono riuscito in un’impresa non semplice.

Parlando invece di sogni nel cassetto e collaborazioni future, LDA sembra avere le idee molto chiare:

Mi piacerebbe fare un singolo con Coco, ma anche Aka7even che è un mio amico. Di sogni te ne dico 5: Jovanotti, Justin Bieber, Bruno Mars, Daniel Giveon e in questo momento Lil Nas X. Come diceva Emma, "è gratis sognare in grande".

