Amici 21: lite furibonda tra due ballerini della scuola, la reazione della produzione (VIDEO)

Gossip TV

Nunzio viola il regolamento della scuola di Amici provocando la dura reazione di Christian.

Mancano poche ore alla prima puntata del Serale di Amici, che andrà in onda domani sabato 19 marzo 2022 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, nella scuola i ballerini Nunzio Stancampiano e Christian Stefanelli si sono resi protagonisti di una lite furibonda.

Nunzio e Christian: è scontro ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 21, è andato in onda un durissimo scontro tra Nunzio e Christian. Tutto è nato quando Aisha ha rivelato al ballerino di Raimondo Todaro che il latinista aveva trasgredito le regole: "Basta, io lo dico. Non è giusto. Arrivare a scrivere ai genitori non è giusto". Il comportamento della cantante, però, non è passato inosservato al diretto interessato, che le ha chiesto subito spiegazioni.

"Cosa faccio di diverso a te? Tu me l'hai insegnato. Qua fate tutti quelli che sanno, date dei falsi agli altri, i primi siete voi. Hai visto qualcosa per il quale non dovrei essere a posto con la coscienza? Tu non mi conosci, mi stai facendo girare le pa**e" ha detto Nunzio alzando i toni. "Non urlare. Sai cosa hai fatto, tanto uscirà fuori. Devi stare calmo, stai alzandola voce e mi stai dando dello scemo" ha prontamente replicato Christian accusando il suo compagno di scuola di aver infranto le regole di Amici.

Leggi anche Le anticipazioni della prima puntata del Serale di Amici

"Quanto ingigantite le cose. Io non faccio i nomi su chi apre Whatsapp web perché non me ne frega un ca**o. Gente che sta da mesi qua si connette su Twitter e nessuno dice niente. Mi sono collegato su Hotmail per vedere una mail su mia nonna. Levatemi questo da davanti" ha sbottato Nunzio furioso con Christian. Dopo aver assistito alla litigata tra i due ballerini, la produzione di Amici ha riunito tutti i ragazzi per leggere un comunicato: d'ora in poi non potranno più accedere ad internet in casetta, ma soltanto da un computer presente nella scuola che però sarà monitorato dagli addetti ai lavori.

Scopri le ultime news su Amici.