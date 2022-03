Amici 21, ex discussa ballerina tra i professionisti del Serale? L'indizio sui social

Gossip TV

La ballerina Rosa Di Grazia tra i professionisti del Serale di Amici 21?

Manca poco alla prima puntata della nuova edizione del Serale di Amici. Se Maria De Filippi ha già presentato il direttore artistico, che sarà anche quest'anno Stéphane Jarny, ancora non si hanno notizie certe riguardo il cast dei ballerini professionisti.

Rosa Di Grazia nel cast del Serale di Amici?

Nel corso dell'ultima puntata di Amici 21, Maria ha presentato alla classe il direttore artistico del Serale. Stanto alle ultime indiscrezioni riportate da Gossipetv, pare che Jarny abbia richiamato nel cast una discussa ballerina che ha conosciuto nella passata edizione del talent show. Stiamo parlando di Rosa Di Grazia, che ha pubblicato sui social una foto in cui si trova dietro le quinte di un programma, e si è taggata presso gli studi Elios.

"Lei ha avuto un percorso decisamente tortuoso l’anno scorso e a differenza di Serena Carella non è riuscita a convincere Alessandra Celentano che si sbagliava. Anche Serena infatti non ha convinto la Celentano nei primi mesi, poi è migliorata e la maestra ha ammesso che anche per lei merita il Serale. Rosa no, non ha mai convinto la Celentano, ma forse potrebbe aver convinto un’altra persona che è importante al Serale" si legge sul sito.

E ancora: "La ballerina ha postato sul suo profilo Instagram una foto in cui si trova dietro le quinte di un programma, e si è taggata presso gli studi Elios. Proprio gli studi di Amici. E quello della foto potrebbe essere il backstage del Serale. Per ora solo indizi e ipotesi, potrebbe trattarsi di un altro programma come potrebbe essere Amici". Rosa tornerà ad Amici? Se così fosse, sarebbe una grande soddisfazione sia per la ballerina che per la sua coach Lorella Cuccarini, che l’ha sempre difesa e sostenuta durante il suo percorso nella scuola.

