Amici 21, LDA si sbilancia su Maria De Filippi: "C’è una stima reciproca incredibile"

Gossip TV

La confessione di LDA sul rapporto ad Amici con la conduttrice Maria De Filippi.

LDA è stato uno degli allievi più amati e apprezzati dell'ultima edizione di Amici, che si è conclusa con la vittoria di Luigi Strangis. A pochi mesi dalla finale, il giovane cantante ha rilasciato una nuova intervista a Superguidatv in cui ha parlato dei suoi progetti futuri e speso parole di stima e affetto per Maria De Filippi.

LDA vuota il sacco su Maria De Filippi dopo Amici

LDA ha deciso di entrare nella scuola di Amici per farsi conoscere e levarsi di dosso l'etichetta "figlio di". E sembra esserci riuscito visto che, dopo la partecipazione al programma, ha ottenuto un successo incredibile. Intervistato da Superguidatv, in occasione del Giffoni Film Festival, il cantante ha elogiato e ringraziato la conduttrice De Filippi per avergli dato questa possibilità:

Maria è una donna tanto impegnata. C’è una stima reciproca incredibile. Colgo l’occasione per salutarla. La ringrazio per tutto quello che ha fatto per me e per tutti i ragazzi della scuola di Amici. Maria è una donna incredibile. Se sento di aver un po’ tolto l’etichetta di "Figlio di"? Tutti quelli che adesso mi riconoscono per strada e magari mi chiedono una foto o mi fanno dei complimenti si dimenticano completamente che sono il figlio di...

Leggi anche Anna Pettinelli vuota il sacco sul rapporto con Rudy Zerbi

Chiuso il capitolo Amici, Luca D'Alessio ha continuato parlando dei suoi progetti futuri rivelando di essersi già messo al lavoro per l'uscita del nuovo disco:

Sto lavorando tantissimo al nuovo disco. In merito al Festival di Sanremo posso dirvi che sarebbe un sogno, non saprei come sia nata questa cosa, non c’è ancora nulla di concreto in merito. È un palco troppo importante. Ora principalmente sto lavorando alle date del tour.

Scopri le ultime news su Amici.