Amici 21, LDA crolla in lacrime: il peso del padre Gigi D'Alessio

Il giovane campano della scuola di Amici, ha spiegato il motivo della sensazione si soffocamento che lo pervade. Uno stato di ansia determinato da troppe pressioni.

Il giovane cantane di Amici 21, LDA, ha accennato ad una sensazione di soffocamento che prova quando deve esibirsi, cosa che è accaduta durante l'esibizione davanti ad Emma Marrone nel corso dell'ultima puntata. Proprio quest'ultima, accortasi delle difficoltà di LDA, aveva consigliato infatti all'allievo di respirare più lentamente.

Oggi, Rudy Zerbi ha voluto affrontare la questione con il suo allievo ed è emersa la crisi profonda che sta attraversando il 19enne campano, figlio del cantautore Gigi D'Alessio.

LDA si è sfogato con Zerbi ammettendo di essere terrorizzato dalla paura di sbagliare e di essere giudicato. Il motivo è da ricondurre a Gigi D’Alessio, suo papà.

"Dopo che da 18 anni ricevi sempre determinate parole dalle persone diventa pesante. Queste cose stanno prendendo il sopravvento su di me. Mi faccio mille complessi per tutto. Non riesco più a cantare" ha dichiarato il cantante scoppiando in lacrime davanti a Zerbi. Il problema di essere figlio d'arte infatti, non gli ha consentito di vivere la sua passione con serenità e leggerezza."

“Dopo un po’ sentirsi dire che è per qualcun altro e non per me, dopo 18 anni diventa pesante. Non la sopporti più questa cosa. Quando alcuni pensano che essere il figlio di è facile, per tante cose, non sanno che ti rende la vita difficilissima, Soprattutto quando hai un padre che è popolare. Se mio padre avesse fatto il medico e io volevo fare il medico, mi avrebbero fatto i complimenti perché seguivo le orme di mio padre. Perché in questo lavoro non succede la stessa cosa? Perché non vengo capito? Viene sempre valutato quello che ho, non chi sono. Quello che sto facendo lo voglio fare perché devo fare questo. Poi mi blocco sulle str…te. Vorrei far capire a delle persone che se sono qui è per mettermi alla prova".

Zerbi ha cercato di confortalo e sostenerlo, ricordandogli anche gli importanti traguardi che ha raggiunto come il Disco D’Oro e quello di Platino "Uno può essere raccomandato e arrivare in un posto, ma penso che una volta che nel posto ci sei, la raccomandazione è finita. E allora mi chiedo, quello che fino ad ora hai ottenuto, l'hai ottenuto perché qualcuno può averti raccomandato ? Gli applausi, gli ascolti, il disco d'oro, quelli sono figli di raccomandazioni? Quelli te li sei presi tu", ha dichiarato l'insegnante che lo ha poi invitato a cantare il suo inedito, "Canta, pensa solo alla musica".

