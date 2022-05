Amici 21, la confessione di Serena Carella: "Mi sono presa del tempo per..."

Gossip TV

Serena Carella torna sui social a distanza di alcuni giorni dalla finale di Amici 21.

Serena Carella è la vincitrice morale della ventunesima edizione di Amici. Il suo è stato un lungo percorso, ricco di emozioni e soddisfazioni, conclusosi con il secondo posto nella categoria ballo e ben due riconoscimenti: il premio Tim del valore di 30mila euro e la borsa di studio della Alvin Ailey di New York.

Serena Carella dopo Amici: la confessione sui social

La finale di Amici 21 si è conclusa con la vittoria di Luigi Strangis. Secondo posto per Michele Esposito seguito da Serena Carella. La ballerina di Raimondo Todaro non ha vinto la categoria ballo, ma si è portata a casa Il Premio Tim e un'importante borsa di studio a New York. Una grandissima soddisfazione per la ragazza, che è tornata sui social per fare un bilancio della sua esperienza nella scuola:

Mi sono presa un po’ di tempo per realizzare tutto quello che ho vissuto negli ultimi 8 mesi, stento ancora a crederci.. È stato un viaggio assurdo, faccio fatica tutt’ora a trovare le parole giuste per descrivere quello che ho provato e sto provando. Ho iniziato questo percorso incredula e piena di sogni, e mi ritrovo oggi con una borsa di studio per New York e un bagaglio pieno di esperienze, sorrisi, emozioni..

Ci tenevo a ringraziare Maria, per l’incredibile opportunità e per il costante supporto. Il mio maestro Raimondo Todaro e tutti i professionisti per il percorso di crescita che mi hanno permesso di fare. Grazie a tutti i professori e ai miei compagni di viaggio, che mi hanno permesso di confrontarmi e d’imparare la bellezza della diversità (ma soprattutto grazie per avermi sopportata). Grazie anche alla produzione, la redazione, e a tutto il team di Amici. Per ultimi, ma non per importanza, ci tenevo a ringraziare tutti voi che non avete mai smesso di sostenermi e di dimostrarmelo. Grazie di cuore!

