Amici 21, la confessione di Crytical dopo l'eliminazione: "È molto complicato"

Gossip TV

Le prime dichiarazioni social di Crytical dopo l'eliminazione dal Serale di Amici 21.

La quarta puntata del Serale di Amici 21 ha visto l'eliminazione dal gioco dei cantanti Aisha e Crytical. A poche ore dalla loro uscita di scena, i due giovani talenti della ventunesima edizione del talent show di Maria De Filippi sono tornati sui social per ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante il loro percorso nella scuola.

Crytical torna sui social dopo l'eliminazione da Amici

A poche ore dalla sua eliminazione dal Serale di Amici 21, Crytical è tornato sui social per ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante il suo percorso nella famosa scuola di Canale 5. Il rapper ci ha tenuto a ringraziare in particolar modo la sua coach Anna Pettinelli, i suoi compagni di viaggio e tutti i professionisti che l'hanno aiutato e supportato in questi mesi:

Iniziare questa descrizione sapendo che rivivrò internamente tutti i momenti passati all’interno della scuola è molto complicato ma non voglio lasciare indietro neanche un istante. GRAZIE a Maria che ha sempre creduto in noi e ci ha sempre ascoltati non solo come artisti ma come persone, ognuno di noi si è sentito un figlio con te. GRAZIE a Raffaella, Giovanni Sciabbarrasi , Chiara, Antonella e Agnese per avermi insegnato in maniera impeccabile tutto quello che c’è da conoscere sulla voce ma in primis a riconoscere la potenza della MIA voce e del MIO talento GRAZIE ad Anna Pettinelli per la continua fiducia in me e per non aver mai messo in discussione quello che esprimo con le mie parole GRAZIE a Giordana Angi e Mamogiovenco per essere le persone più qualificate artisticamente ma soprattutto più umane che ci sono sulla faccia della terra GRAZIE a Briga per aver sempre creduto in me e avermi fatto da padre per tutto questo percorso, mi hai capito fin da subito e ti sono grato per non aver mollato con me nonostante tutti i muri che ho alzato in 5 mesi, sei riuscito a scavalcarli anziché distruggerli.

GRAZIE a tutti i ragazzi che ci sono stati, che ci sono e che ci saranno all'interno della casetta per aver costruito una grande famiglia che non dimenticherò mai ma soprattutto GRAZIE A TUTTI VOI Mi servirebbero un miliardo di parole per dirvi cosa provo quando vi vedo… Siete sempre stati pronti ad ascoltare e comprendere a pieno le mie parole. Questo percorso lo dedico a voi, a tutti quelli che non si sono mai sentiti accettati, tutti quelli che si rifugiano nell’arte per scappare dalle difficoltà della vita, tutti quelli che sentono di dover fare qualcosa di grande nella loro vita perché fermi non riescono a stare, tutti quelli che hanno perso il sonno per la propria passione e a tutti quelli che non hanno mai smesso di sognare. La mia musica è per voi. Non smettete mai di credere in voi stessi. Io vengo da una panchina, la considero CASA MIA da sempre, ed oggi ci torno sapendo che quella porta è stata finalmente aperta e dentro ci siete tutti voi, nessuno escluso. Grazie.

Leggi anche Veronica Peparini rompe il silenzio sulla crisi di Andreas Muller

Con l'eliminazione dalla scuola di Crytical e Aisha, i ragazzi ancora in gara al Serale sono 10: LDA, Luigi, Carola e Michele per il team Zerbi-Celentano; Alex, Sissi, Serena e Nunzio per il team Cuccarini-Todaro; Albe e Dario per il team Peparini-Pettinelli. Chi sarà il prossimo eliminato? L'appuntamento è per sabato 16 aprile, in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.