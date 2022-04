Amici 21: Crytical lascia il Serale ma riceve una proposta inaspettata da parte di Stash

Gossip TV

Le prime dichiarazioni di Crytical dopo l'eliminazione dal Serale di Amici 21.

Dopo Aisha, anche Crytical è stato eliminato dal Serale di Amici. Il rapper della squadra capitanata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini ha perso al ballottaggio contro Nunzio Stancampiano ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Stash spiazza Crytical ad Amici

La quarta puntata del Serale di Amici ha visto l'eliminazione di Aisha e Crytical. Se la giovane cantante ha lasciato il programma subito dopo la prima manche, l'allievo di Anna Pettinelli ha ricevuto l'esito del ballottaggio in casetta insieme a Nunzio. A rivelare il nome è stata come sempre la De Filippi, che ha dato una bellissima notizia all'eliminato:

Siete ormai abituati voi due eh?! Francesco hai rimpianti? Si comprende tutto quello che dici e scrivi. È più facile cantare che rappare e arrivare alle persone. Nunzio tu come stai? Eri pallido in puntata. Comunque esce Crytical. Stash ci teneva a dirti una cosa, se vuoi aprire i suoi concerti. Ne sarebbe onorato!

Leggi anche Sangiovanni a cuore aperto: il motivo del drastico cambio di look

Spiazzato e allo stesso tempo felice per la notizia ricevuta da Maria, Crytical ci ha tenuto a ringraziare tutti per il bellissimo percorso intrapreso nella scuola di Amici e Stash per la proposta inaspettata:

Ma davvero Maria? Sarebbe un onore per me! Poteva andare meglio! Non riesco a essere come vorrei. C'è qualcosa che non sono riuscito a dare. Ho ancora tanto da dare e da dire. Ho sempre scritto per esigenza. Fare arte è l'unico modo che ho per farmi comprendere. Io voglio fare questo. Grazie mille a tutti.

A spendere parole di stima e affetto a Crytical ci hanno pensato prima Albe e poi Luigi Strangis. "Mi hai insegnato tanto. Hai un talento fortissimo, ti ammiro. Sei una grande persona" ha dichiarato l'allievo della Pettinelli seguito dal cantante della squadra di Zerbi "Mi hai dato tanto. Fra è una persona magnifica e gli voglio bene".

Scopri le ultime news su Amici.